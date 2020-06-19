Перед Днем Батька, Держсекретар США розповів, як він поєднує роботу та піклування про родину

У неділю 21 червня у США святкують День Батька. З нагоди цього свята головний дипломат США Майк Помпео взяв участь у подкасті Алека Лейса «Першокласне батьківство».

Помпео розповів, що пишається своїм сином Ніком, який щойно отримав ступінь Магістра ділового адміністрування Корнельського університету. «Він зробив це працюючи повний робочий день, тому він важко займався вечорами та вихідими». Як і багато інших студентів через пандемію коронавірусу Нік мав навчатись дистанційно протягом останніх місяців, сказав Помпео.

«Які є виклики у тому, щоб бути Держсекретарем США а також і батьком і см‘янином?» - задав питання Алек Лейс.

«Як і будь-хто, хто зараз слухає це шоу, знає, що робота забирає багато часу - не лише у держсекретаря чи високопосадовця, багато хто має довго працювати - це означає, що потрібно старатись і приділяти увагу особливо у важливі моменти життя своїх дітей, дбати про найважливіше, виховувати і прищеплювати цінності дітям на благо наступного покоління.

Це, звичайно, ускладнюється тим, що я багато подорожую на посаді Держсекретаря. Але Нік зараз став старшим, більше не живе вдома і ми спілкуємося телефоном, чи обмінюємось повідомленнями і я намагаюсь підтримувати зв’язок де б я не був».

Помпео наголосив на важливості сім’ї і сказав, що цей День Батька, на відміну від попередніх, коли йому доводилось бути у відрядженні, він проведе в Америці.

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