Блінкен закликав до деескалації на Близькому Сході

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Хамас та інших бойовиків у Газі негайно припинити ракетні напади на Ізраїль. Він відзначив, що Ізраїль має право на самозахист, але наголосив на необхідності уникати жертв серед цивільного населення.

Також, у своєму виступі в понеділок, Блінкен попросив Ізраїль надати докази діяльності Хамас в будівлі в Газі, яку було зруйновано авіаударом з Ізраїлю і в якій розташовувались представництва деяких ЗМІ, включаючи АР.

Він сказав, що «незабаром після нападу ми запитали про деталі стосовно обґрунтувань». Він зауважив, що не бачив наданої інформації.

Ізраїль авіаударом зруйнував будівлю в Секторі Газа, де розташовувались офіси Associated Press Al Jazira. Прем‘єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу заявив, що в будівлі працювала розвідка Хамасу.

Після авіаудару, Блінкен в розмові з керівником Associated Press Гері Пруїтом «засвідчив підтримку незалежній журналістиці та пресі у світі і наголосив, що їхні репортажі із зон конфлікту є незамінними» а також «з полегшенням відзначив, що команда Associated Press на місці залишається в безпеці», заявив речник Держдепу Нед Прайс.

Блінкен також обговорив питання ситуації а Газі з міністрами закордонних справ Катару, Єгипту та Саудівської Аравії.

У неділю питання ескалації на Близькому Сході розглядалось під час засідання Ради Безпеки ООН.

США заявили Раді Безпеки ООН в неділю, що вони дали зрозуміти Ізраїлю, палестинцям і іншим, що готові надати підтримку, «якщо сторони будуть прагнути до припинення вогню», щоб покласти край зростаючому насильству між Ізраїлем і палестинськими бойовиками в Секторі Газа.

«Сполучені Штати невпинно працюють по дипломатичних каналах, прагнучи покласти край цьому конфлікту, - заявила посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд на засіданні Ради Безпеки. - Оскільки ми вважаємо, що ізраїльтяни і палестинці в рівній мірі мають право жити в безпеці».

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи в Раді Безпеки ООН, назвав військові дії в Ізраїлі і Секторі Газа «абсолютно жахливими» і закликав до негайного їх припинення.

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