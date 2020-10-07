У старшого радника Білого дому виявили коронавірус

Радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер заразився на COVID-19. Аналізи Міллера показали позитивний результат на коронавірус лише через кілька днів після повідомлення про те, що на коронавірус заразився президент Трамп та його дружина Меланія. Протягом останнього тижня коронавірус виявили у більше двадцяти осіб, які нещодавно відвідували Білий дім, включаючи прес-секретаря президента США Кейлі Макенані, радницю президента Келлані Конвей та інших.

Останні п‘ять днів Міллер перебував на карантині. «Протягом останніх п‘яти днів я працював віддалено, перебував на самоізоляції і кожного дня до вчора аналізи показували негативний результат. Сьогодні у мене позитивний тест на коронавірус і я на карантині», - йдеться в заяві Міллера, поширеній через його прес-службу.

Президент Трамп, який повідомив у п‘ятницю, що заразився коронавірусом, повернувся цього тижня до Білого дому після двох днів у лікарні.

Трамп продовжує працювати, заявив голова служби Білого дому Марк Медоуз. Медоуз запевнив, що співробітники Білого дому дотримуються правил протиепідемічного захисту при спілкуванні з Трампом. «У нас є низка протоколів безпеки, - заявив Медоуз, - з усім особистим захистом, масками, окулярами та іншим, для прямого спілкування з президентом в цих приміщеннях».

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