Керівники «Модерни» продали акції на $ 30 мільйонів, після заяви компанії щодо вакцини від COVID-19

Минулого тижня біофармацевтична компанія «Модерна» оголосила про обнадійливі проміжні результати випробувань вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Акції компанії зросли в ціні після оголошення в понеділок, а загальна ринкова вартість компанії збільшилась на декілька мільярдів доларів.

В той же день та наступного дня фінансовий директор компанії та головний медик продали пакет акцій компанії на суму більше 30 мільйонів доларів, повідомляє CNN Business, з посиланням на дані Комісії США з цінних паперів та фондового ринку.

Лоуренс Кім, фінансовий директор компанії скористався опціоном на купівлю акцій в понеділок. Придбавши пакет за 3 мільйони доларів, він одразу продав їх за 19,8 мільйона доларів, отримавши значний прибуток. Тел Зекс, головний медик компанії, наступного дня скористався своїм опціоном, що дає право на купівлю акцій за попередньо визначеною ціною.

Хоча строки проведення угоди можуть видаватись підозрілими, компанія запевняє, що угоди було здійснено за автоматизованим планом торгівлі акціями керівниками компаній. Ці угоди не мають вигляду невідповідності з правової точки зору. Про це CNN cказав Чарльз Уайтхед, процесор Корнольського університету.

Потім ціна на акції компаніях дещо знизилась на тлі критичних оцінок проміжних результатів досліджень з боку деяких науковців,

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