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МВФ побачив ризик погіршення умов міжнародних запозичень, через прийняття пакету стимулів у США

Міжнародний валютний фонд очікує, що масштабний економічний пакет, обсягом 1,9 трильйона доларів, прийнятий у США, сприятиме зростанню світової економіки, однак закликав країни з економіками, що розвиваються, бути готовими до ризиків раптового погіршення умов на міжнародних ринках запозичень.

Затвердження пакету економічних стимулів прискорить зростання економіки США на 5-6% впродовж наступних трьох років а це, в свою чергу стимулюватиме відновлення економіки і в інших країнах. Такими оцінками поділився речник МВФ Джеррі Райс під час брифінгу для преси в четвер.

«Більшість країн отримають переваги із посилення попиту у США як на сировину так і на імпортні товари та послуги. Це допоможе світовому зростанню та відновленню», - наголосив він.

Водночас, він назвав реалістичним можливе різке посилення ставок на запозичення у доларах. Це може негативно позначитись на здатності країн, з економіками, що розвиваються, позичати гроші на міжнародному ринку.

«Теперішні надзвичайно низькі ціни на доларове фінансування свідчать, що необхідно обережно ставитись до ризику раптового настання більш жорстких умов фінансування» - заявив Райс.

Країни з ринками, що розвиваються особливо ті, де є фінансові ризики, а торговельні зв‘язки зі США слабкі, повинні мати готову політику дій у випадку ризиків погіршення і можливого погіршення умов фінансування
Речник МВФ

Щоб збільшити прогнозованість на ринках, Райс закликав центробанки США та інших розвинених країни «продовжити політику чіткого інформування ... стосовно їхніх оцінок економіки та змін у поглядах на купівлю активів та політики відсоткових ставок, щоб уникнути непередбачуваного погіршення умов на фінансовому ринку».

А країни, з економіками, що розвиваються, зауважив посадовець, мають бути готовими до раптового погіршення ситуації.

«Країни з ринками, що розвиваються особливо ті, де є фінансові ризики, а торговельні зв‘язки зі США слабкі, повинні мати готову політику дій у випадку ризиків погіршення і можливого погіршення умов фінансування».

Раніше на ризик того, що значні економічні стимули у США можуть згодом призвести до обмеження доступу до міжнародних фінансів для деяких країн, наголошували оглядачі, зокрема колишній міністр фінансів США Леррі Саммерс.

Значні бюджетні вливання у США можуть прискорити інфляцію. Тоді Федеральний резерв мусить реагувати швидко - вводити високі ставки, що зменшить доступ до міжнародних запозичень для країн з економіками, що розвиваються.

Така ситуація вже була в 2013 році, зокрема вказував колишній заступник Директора МВФ Десмонд Лахман в колонці для видання The Hill.

В 2013 тогочасний голова Федерального резерву Бен Бернанке заявив про необхідність зупинити програму викупу облігацій США. Інвестори сприйняли ці заяви, як сигнал, що ставки зростатимуть і почали виводити кошти з ринків з економіками, що розвиваються. Ця криза отримала назву «taper tantrum» (істерія на звуження - прим. ГА)

В своєму нещодавньому звіті щодо перспектив економіки світу, Організація економічного співробітництва та розвитку назвала повторення «істерії на звуження» серед ризиків для країн, з економіками, що розвиваються.

«Особливий ризик для країн з економіками, що розвиваються, - пишуть дослідники, - це те, що зростання доходності облігацій США може обернутись відтоком капіталу, посиленням коливань валютного курсу і повторенням «істерії на звуження» на кшталт 2013 року».

Однак, економісти зазначили, що залежність таких країн від іноземних запозичень є меншою ніж в 2013 році, а значні заощадження приватного сектору мають компенсувати державні запозичення, що зменшить шкоду від відтоку капіталу.

Україна, яка належить до країн з ринками, що розвиваються, планує запозичити більше 1,4 мільярда доларів США на міжнародному рмнку шляхом випуску єврооблігацій цього року, повідомляють ЗМІ.

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