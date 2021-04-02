В НАТО обговорили безпекову ситуацію в Україні, в ЄС висловили занепокоєність через призов в Криму

Москва підриває мирні зусилля на сході України, заявив в коментарі Reuters представник НАТО, після термінової зустрічі послів країн-членів НАТО в Брюсселі, що відбулась 1 квітня.

Під час зустрічі, «союзники поділились занепокоєнням стосовно нещодавньої масштабної військової діяльності Росії всередині та навколо України. Союзників також непокоять порушення Росією режиму припинення вогню від липня 2020 року, що призвело до загибелі чотирьох українських солдатів минулого тижня», - наголосив посадовець.

На тлі повідомлень про нарощування Росією війська на кордоні з Україною, в ЄС висловили стурбованість через нову кампанію з призову до російських зброних сил в Криму. Верховний представник ЄС у закордонних справах Жозеп Боррель назвав такії дії «ще одним порушенням міжнародного права».

«Сьогодні [в четвер] Російська Федерація розпочала ще одну кампанію з призову в незаконно анексованій Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, щоб залучити мешканців півострова до збройних сил Російської Федерації", - йдеться в заяві.

"Російська Федерація зобов'язана в рамках міжнародного права забезпечити захист прав людини на півострові", - додав Боррель. Він наголосив, що ЄС не визнають незаконної анексії Криму та Севастополя.

Впродовж цього тижня від посадовців США лунали заяви про занепокоєння ескалацією агресії на сході України.

В четвер Міністр оборони США Ллойд Остін у розмові з міністром оборони України Андрієм Тараном засудив «нещодавню ескалацію агресивних та провокативних дії Росії у східній Україні».

Ми виступаємо проти агресивних дій, які мають намір залякати, погрожувати нашому партнеру - Україні

З подібною заявою виступив і речник Державного департаменту США Нед Прайс. «Ми виступаємо проти агресивних дій, які мають намір залякати, погрожувати нашому партнеру - Україні», - заявив Нед Прайс під час спілкування з журналістами.

Президент України Володимир Зеленський побачив у діях Росії на сході України «намагання тиснути під час переговорів щодо припинення вогню і щодо миру як нашої цінності».

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у четвер, що військова діяльність Росії поблизу кордону з Україною «не становить загрози для будь-кого». Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «ті, хто хочуть розпочати нову війну на Донбасі - зруйнують Україну».

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