Instagram ховатиме "потенційно образливі" коментарі - з дозволу користувачів

Соцмережа Instagram автоматично ховатиме “потенційно образливі” коментарі у додатку. Про це компанія заявила у вівторок, 6 жовтня.

Коментарі, схожі на ті, про які вже надходили скарги, будуть автоматично заховані від користувачів.

Втім, користувачі матимуть доступ до опції “побачити приховані коментарі”.

Нова функція вбудована у фільтр додатку, де користувачі зможуть обрати опцію “заховати образливі коментарі”.

Крім того, Instagram заявиив про розширення “поштовхів із попередженням”, щоб інформувати людей, які неодноразово намагаються постити коментарі, що можуть здатися образливими. Подібні попередження з'являтимуться у тих, хто намагається розмістити коментар з порушенням правил користування додатком.

У США нині триває “Місяць загальнодержавного попередження цькування”, в заходах якого бере участь, серед інших, і Instragram. Крім того, компанія відзначає нині 10 річницю з часу заснування.

За чотири місяці цього року - з травня по вересень - Instagram видалив 3,3 мільйона одиниць контенту, в рамках боротьби з мовою ненависті у соціальних мережах. Власником Instagram є Facebook.

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