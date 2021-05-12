Дефіцит пального зростає у деяких американських штатах, після кібернападу на оператора трубопроводу

Після кібернападу на оператора трубопроводу Colonial Pipeline, що постачає 45% пального для регіонів Східного узбережжя США, в деяких штатах регіону повідомляють про зростання нестачі пального.

Почастішали випадки панічних закупівель бензину, повідомляють ЗМІ з посиланням на дані Gasbuddy, аналітичної платформи, що збирає дані 140 000 заправок у США. На Східному узбережжі попит на пальне зріс на 32,5%, в районі Середнього заходу - на 16,2%, а в районі Мексиканської затоки - на 13,1%.

Найбільший дефіцит пального станом на вівторок зафіксовано у Північній Кароліні, Вірджинії та Джорджії, де 14,7%; 9,6% та 9,4% заправок, відповідно, повідомляли про те, що залишились без пального, згідно з Gasbuddy.

Губернатори штатів Джорджія, Північна Кароліна та Флорида оголосили надзвичайний стан у зв‘язку із ситуацією. В Джорджії тимчасово знижено податок на пальне. Федеральний уряд США дозволив водіям більше часу перевозити безнзин, щоб збільшити поставки.

Компанія Colonial Pipeline заявляє, що зможе відновити постачання до кінця тижня.

Якщо роботу не буде поновлено до вихідних, ситуація може перерости у кризу, наводить CBS слова Джона Кілдофа з компанії Again Capital: «Це стане кризою під кінець тижня, якщо питання не буде вирішено, особливо через наближення Дня пам‘яті».

Colonial Pipeline став жертвою кібератаки, яка змусила його припинити роботу в п'ятницю і викликала побоювання з приводу стрибка роздрібних цін на бензин. У ФБР повідомили, напад було скоєно з використанням програми DarkSide, що блокує доступ до мережі і вимагає викупу від її власника.

Інцидент став однією з найбільш руйнівних операцій з використанням програм-вимагачів і вже призвів до закликів американських законодавців посилити захист критично важливої енергетичної інфраструктури США від хакерів.

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