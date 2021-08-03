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Посвідку про вакцинацію вимагатимуть у ресторанах та спортзалах Нью-Йорка

В Нью-Йорку до комерційних приміщень скоро можна буде потрапити лише пред‘явивши посвідку про вакцинацію, заявив мер Нью-Йорка Білл де-Блазіо.

«Хочете насолоджуватись всім чудовим, що дає Нью-Йорк цього літа? Зробіть вакцинацію», - сказав де-Блазіо, звертаючись до преси у вівторок.

«Якщо ви не вакцинувались, на жаль, ви не зможете брати участь в багатьох подіях. Час людям зрозуміти, що вакцинація є необхідною для гарного, повноцінного та здорового життя», - додав він.

Нью-Йорк стане першим американським мегаполісом, який запровадить вимогу вакцинації для відвідувачів ресторанів, спортклубів, кінотеатрів та місць розваг.

Програма, яку мер назвав «Пропуск ключ до Нью-Йорка» (Key to NYC Pass - англ.), вступить в дію 13 вересня. Тоді ж місцева влада почне перевірки дотримання вимог програми.

Наразі 66% дорослих мешканців Нью-Йорка пройшли повний курс вакцинацій, а більше 70% отримали щонайменше одне щеплення, згідно з даними мерії.

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