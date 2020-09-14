Пожежі на заході США забрали життя щонайменше 33 людей. Політики дискутують щодо зміни клімату

Вже три тижні на заході США вирують нищівні пожежі. Полум’я охопило практично 1,8 мільйона гектарів в штатах Каліфорнія, Орегон та Вашингтон, згідно з даними Національного міжвідомчого пожежного центру США. Щонайменше 33 особи загинуло, практично повністю зруйновано два невеликих містечка а також тисячі осель в регіоні.

Сенатор штату Орегон Джефф Мерклі назвав ситуацію в штаті «апокаліптичною»: «Це апокаліптично... Я ніколи не міг собі це уявити. Східні вітри прийшли через верхівки гір і перетворили пожежі на факели вогню, що спустився донизу і спалив декілька невеликих містечок».

Велика кількість диму від пожеж призвела до значного забруднення повітря на заході США.

Посушлива вітряна погода, велика кількість блискавок в Каліфорнії спричинила до рекордно масштабних пожеж ще до початку традиційного сезону лісових пожеж, що припадає на жовтень у штаті.

Губернатор штату Гевін Ньюзом, який є членом Демократичної партії США, пов‘язав швидке поширення пожеж зі зміною клімату. Він назвав Каліфорнію - картинкою майбутнього Америки. «Те, що ми переживаємо тут, прийде до спільнот всіх Сполучених Штатів, якщо ми не вживатимемо дій з подолання зміни клімату».

Губернатор штату Вашингтон Джей Інслі закликав до дій з подолання впливу зміни клімату. «Якщо це не є сигналом для США, я не знаю що ще потрібно. Люди, чиї будинки зруйновано ... заслуговують на дії в сфері подолання зміни клімату».

Губернаторка Орегону Кейт Браун заявила в неділю в інтерв‘ю CBS, що причиною пожеж стали як зміна клімату, так і недоліки в управлінні лісовим господарством. «Десятки років недоліків в управлінні нашими лісами в цій країні а також неспроможність подолати зміну клімату, ми маємо працювати в обох напрямках і ми це зробимо», - сказала Браун, відповідаючи на питання журналіста щодо причини пожеж.

Президент США Дональд Трамп планує відвідати Каліфорнію в понеділок. Трамп, який раніше виступав із скептичними заявами щодо зміни клімату, під час зустрічі з виборцями в Неваді в неділю вказав на недостатні умови протипожежної безпеки, як на головну причину вогню.

Головний радник Білого дому з економічних питань Пітер Наварро в інтерв‘ю CNN так прокоментував причину пожеж на заході країни: «Багато, багато років, особливо через скорочення бюджету, не було достатньої увагу до управління нашими лісами. Це реальне питання».

Опонент Трампа на президентських виборах - Джо Байден в неділю заявив про загрозу, що надходить від зміни клімату. «Наука чітко свідчить і смертельні знаки, які ми бачимо тепер -безпомилкові - зміна клімату являє собою неухильну екзистенційну загрозу нашому способу життя», - заявив він.

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