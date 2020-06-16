Трамп планує підписати указ про поліцейську реформу в США

Президент США Дональд Трамп планує підписати указ щодо поліцейської реформи з метою «збільшити інвестції та стимулювати найкращу практику» в поліції, повідомив пресі високопосадовець адміністрації.

Реформа, підписання якої заплановане на вівторок, передбачатиме створення сертифікаційних установ, спрямованих на навчання поліцейських технікам деескалації та найкращим професійним стандартам застосування сили. «Ми використовуємо наше право фінансувати гранти і будемо надавати пріоритет тим поліцейським відділенням, які пройдуть цю сертифікацію», - заявив посадовець.

Новий указ також передбачатиме більш тісну співпрацю поліції та соціальних служб.

Коментуючи проект указу в понеділок, Трамп заявив, що його метою є встановлення «закону та порядку» а також забезпечення «справедливості» та «безпеки».

У США вже третій тиждень тривають протести проти свавілля поліції та расизму. Поштовхом до масових протестів стала смерть афроамериканця Джорджа Флойда, після його затримання поліцією.

У відповідь на вимоги протестувальників, низка американських штатів, таких як Міннесота, де помер Флойд, Нью-Йорк та інші вжили кроків для реформування поліції.

В понеділок міська влада Сіетла одноголосно заборонила поліції застосовувати сльозогінний та перцевий газ проти протестувальників. Рішення було прийняте після того, як, попри рекомендацію мера, поліція в місті застосувала сльозогінний газ проти протестувальників, які зайняли декілька кварталів міста.

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