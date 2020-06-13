Нью-Йорк кардинально реформує поліцію. Деталі

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо в п‘ятницю підписав положення, якими запровадив значні зміни в роботі поліції штату.

Пакет заходів, за який напередодні проголосував парламент штату, прийнятий на тлі протестів, що тривають у Нью-Йорку і інших містах країни після смерті афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі. Флойд помер після того, як офіцер поліції майже дев’ять хвилин затримував його, тримаючи ногу на його шиї. Протестувальники виступають проти свавілля поліції і проти расизму.

У своєму зверненні з нагоди затвердження реформи, Куомо подякував тим, хто роками виступав за зміни.

«Всім активістам та прихильникам, які з року в рік виступали за це. Всім, хто брав участь у ході, вимагаючи справедливості протягом останніх тижнів. Дякую. Ваші голоси принесли справжні зміни», - написав Куомо у Twitter.

«Численні голоси, що закликають та вимагають справедливості, почуто. Це лише початок», - додав Куомо.

Серед заходів, затверджених у Нью-Йорку, заборона застосовувати щодо затриманих прийом, який передбачає утримання шиї. Використання цього прийому, якщо він призвів до поранення чи смерті затриманого, передбачає для поліцейських покарання до 15 років ув‘язнення.

Реформи також вводять вимогу оприлюднювати інформацію про дисциплінарні провадження щодо поліцейських, полегшують можливості застосувати судові заходи проти тих, хто неправомірно викликає поліцію, розширюють повноваження прокуратури розслідувати випадки смертей під час поліцейських дій, запроваджують обов‘язкове носіння відеокамер поліцейськими, та інше.

Також окремим указом Куомо запровадив вимогу розробити плани модернізації для майже 500 поліцейських відділків у Нью-Йорку. Якщо плани не сформують до квітня 2021 року, поліцейські відділення можуть залишитись без державного фінансування.

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю FoxNews заявив, що він «загалом» проти використання поліцією прийому, який передбачає тиск на шию, але, зауважив він, цей прийом може бути доречним за певних умов.

«Гадаю, було б дуже добре, якби загалом це припинилось», - сказав Трамп.

Профспілка поліцейських штату Нью-Йорк розкритикувала рішення Кумо, заявивши, що за таких умов «поліція не зможе виконувати свою роботу». Зокрема профспілка виступила проти оприлюднення скарг щодо поліцейських, заявляючи, що необґрунтовані скарги можуть ускладнити роботу поліції.

Мер міста Білл де Блазіо підтримав скасування постанови 50-А, яка не дозволяла оприлюднювати скарги щодо поліцейських.

«Це радісний день - кульмінація років роботи зі зміни тенденції і припинення правила 50-А. Це величезний крок щодо підзвітності», - написав де Блазіо у Twitter.

У відповідь на заклики протестувальників «дефінансувати поліцію» міська рада Нью-Йорка також визначила можливість скоротити 6-мільярдний бюджет поліції на 1 мільярд доларів. Про це повідомив речник поліції міста у п‘ятницю.

Однак де Блазіо не підтримав таку ініціативу, заявивши, що значне скорочення видатків не піде на користь безпеці в місті.

В інших регіонах США також відбуваються зміни в сфері реформування поліції. Масштабну реформу поліції оголосила міська влада Міннеаполіса, міста, де загинув Флойд. Губернатор Каліфорнії розкритикував застосування прийомів, які несуть ризик задушення як такі, «яким немає місця в 21 столітті». Губернатор штату Айова підписав указ, заборонивши такі прийоми.

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