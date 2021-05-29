США розробляють нові санкції проти Білорусі

США в координації з ЄС та іншими союзниками розробляють нові санкції «проти ключових членів режиму Лукашенка, пов‘язаних із порушенням прав людини та корупцією, фальсифікацією виборів 2020 року а також подіями 23 травня». Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі у п‘ятницю.

У відповідь на примусову посадку літака та арешт блогера та актвіста Романа Протасевича, США з 3 червня поновлюють санкції проти дев’яти державних підприємств Білорусі, які раніше мали виключення із санкційного режиму. Також буде підготовлено новий указ президента США, щоб розширити повноваження із запровадження санкцій проти режиму Лукашенка, йдеться в заяві Білого дому.



Цього тижня Державний департамент США рекомендував американцям не подорожувати до Білорусі.

Президент США Джо Байден раніше засудив дії Білорусі, яка змусила сісти літак Ryanair, що пролітав у її повітряному просторі 23 травня. Після посадки літака, білоруська влада заарештувала блогера та активіста Романа Протасевича. Байден назвав це "ганебним нападом як на політичне іншодумство, так і на свободу преси". З осудом дій Білорусі виступили і країни «Великої сімки», а керівники країн Європейського Союзу на зустрічі 24 травня узгодили запровадження додаткових санкцій щодо Білорусі. Росія ж підтримала Білорусь, ставши на захист заяв білоруського керівництва про загрозу бомби в літаку. Цю причину посадки США та ЄС називають надуманою.

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