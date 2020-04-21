Facebook усуває деякі повідомлення про акції проти коронавірусних обмежень

Останнім часом у США активізувались протести, учасники яких виступають за зняття обмежень, введених владою на час пандемії коронавірусу.

Ці акції часто організовують за допомогою соцмереж, таких як Facebook, що привернуло увагу оглядачів та ЗМІ до ставлення соцмедійних компаній до протестувальників.

Соцмедійна компанія Facebook наразилися на критику через те, що вона дозволяє організаторам цих протестів утримувати сторінки і залучати учасників через соцмережу в деяких штатах, але усуває такі заклики в інших.

«Ми зв‘язувались з посадовцями штатів, щоб зрозуміти сутність їх вказівок, а не з питання усунення конкретних протестів з Facebook, - йдеться у повідомленні речника Facebook. - Ми усуваємо пости, коли акції порушують параметри з охорони здоров‘я, встановлені урядом і тому такі акції є незаконними».

«Чому Facebook змовився з урядами штатів, щоб зруйнувати свободу слова людей? - йдеться у дописі Дональда Трампа молодшого, сина президента США. - Незважаючи на те, що ви думаєте про обмеження, або протести проти них, це непокоїть - скеровані урядом порушення прав людей, забезпечених першою поправкою. Дуже небезпечно!» З критикою політики Facebook також виступили сенатори-республіканці Тед Крус та Джон Говлі.

Компанія керується політикою уряду штатів, усуваючи сторінки, присвячені акціям протесту в таких штатах як Каліфорнія, Небраска та Нью-Джерсі, пояснив речник Facebook.

Сенатор-демократ Ричард Блументаль став на підтримку політики Facebook. «Потужні приховані інтереси» приховують справжніх організаторів і «вдаються до небезпечної тактики, щоб зашкодити боротьбі проти COVID-19, - написав сенатор у Twitter. - Facebook правильно робить, що стає на заваді шкідливій місінформації».

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