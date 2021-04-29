США, G7 застерегли від політичного впливу на держпідприємства, на тлі кадрових перестановок в «Нафтогазі»

Посли країн «Великої сімки» виступили із спільною заявою, після повідомлень про звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України».

Вони наголосили на важливості того, щоб управління держпідприємствами було вільним від політичного втручання.

«Ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов'язань України», - йдеться в заяві послів G7.

В Держдепі США нагадали Україні про необхідність поважати стандарти корпоративного управління при призначенні на посади в енергетичному секторі, для того, щоб залишалась довіра до українських реформ.

«Повага до стандартів корпоративного управління, прозорість та доброчесність кадрових призначень в енергосекторі - в уряді, або державних підприємствах - є ключовими для збереження віри в те, що Україні віддана реформам», - написав речник Держдепу США Нед Прайс.

Як раніше повідомляв «Голос Америки», 28 квітня Кабінет Міністрів України звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На посаді Коболєва замінить Юрій Вітренко.

У відповідному рішенні уряду наголошується на збитковості, яку показала компанія в 2020 році.

«Чистий консолідований збиток групи компаній «Нафтогаз» у 2020 році становив 19 млрд грн. При цьому у затвердженому Кабінетом Міністрів фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку», - йдеться у рішенні Кабміну.

«Нафтогаз» пояснює збиткову роботу компанії трьома факторами

- економічна криза в світі та рекордно низькі ціни на газ;

- суми боргів за газ, відпущений в рамках спецобов’язків (ПСО), сягнули рекордних значень;

- Нафтогаз вперше звітує без врахування результатів роботи газотранспортної системи України.

Сам Коболєв написав у Facebook, що рішення Кабміну про його відставку стало для нього несподіванкою. В своєму наступному дописі Коболєв додав, що такі рішення «ставлять хрест на реформі корпоративного управління».

В «Нафтогазі» назвали рішення Кабміну юридичною маніпуляцією, зауваживши, що подання на звільнення керівника компанії має надходити від наглядової ради.

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