МВФ погіршив оцінку падіння економіки України; ОЕСР прогнозує найгірший економічний спад у світі за 100 років мирного часу

МВФ погіршив оцінки падіння економіки України в 2020 році до 8,2% ВВП, порівняно з попередніми оцінками у мінус 7,7%. Про це йдеться в прес-релізі фонду, оприлюдненому 9 червня з нагоди затвердження нової програми для України. Зростання української економіки відновиться у 2021 році на помірному рівні 1,1% і прискориться до 3% у 2022 році, прогнозують у Фонді.

«Пандемія COVID-19 значно погіршила прогноз і переорієнтувала урядову політику на стримування та стабілізацію, - заявляють у Фонді. - Невідомість є значною і, за прогнозами, економіка суттєво скоротиться в 2020 році на тлі жорстких заходів із стримування пандемії в Україні і світі, що призводять до значного падіння внутрішнього та зовнішнього попиту. Очікується, що бюджет 2020 року зазнає значного удару, значно скоротяться надходження, також для боротьби з кризою знадобляться значні надзвичайні видатки».

Нова угода стане для України «якорем для антикризових зусиль влади, при цьому забезпечивши макроекономічну стабільність і збереження досягнень», заявила директорка-розпорядниця фонду Крісталіна Георгієва.

«Програма зосередиться на стабільності бюджету в середньостроковій перспективі, збереженні незалежності центробанку та гнучкості валютного курсу а також зміцненні фінансової стабільності з продовженням повернення витрат на відновлення банків. Узгоджені реформаторські дії, спрямовані на подолання корупції та підтримку управління, відіграватимуть ключову роль у забезпеченні макроекономічної стабільності та інклюзивного зростання», - додала Георгієва.

Цього тижня міжнародні організації оприлюднили свої прогнози для світової економіки.

Світова економіка впаде на 6% в 2020 році, що стане найгіршим падінням за мирні часи останнього століття, прогнозує Організація економічного співробітництва та розвитку (OECP). Падіння може поглибитись до 7,6% у випадку другої хвилі пандемії кронавірусу, що може поширитись до кінця 2020 року і призвести до поновлення обмежень на економічну діяльність. Обидва варіанти - однаково ймовірні, йдеться у прогнозі.

Прогнози ОЕСР виявились гіршими, ніж оцінки Світового банку, оприлюднені у вівторок. Світовий банк прогнозує падіння економіки у 5,2% у світі.

Українська економіка скоротиться не так швидко, як світова, вважають у Світовому банку. Через кризу, спричинену пандемією, економіка України скоротиться на 3,5%. В 2021 році банк прогнозує зростання економіки України на 3%.

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