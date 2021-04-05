AstraZeneca шукає нового виробника вакцини у США, після інциденту на заводі в Балтиморі

На американському заводі в Балтиморі, який виробляє вакцини на замовлення Johnson&Johnson та AstraZeneca, сталось помилкове змішування інгредієнтів. Про це першим повідомило видання The New York Times минулого тижня.

До 15 мільйонів доз вакцини Johnson&Johnson помилково потрапили інгредієнти для вакцини AstraZeneca. Компанія Johnson&Johnson заявляє, що ці дози зняли з виробничого процесу до його завершення.

Після інциденту, влада вказала компанії Johnson&Johnson перебрати прямий контроль над виробничим процесом на заводі, а компанії AstraZeneca американські посадовці пообіцяли допомогти у пошуках нового виробника, пишуть ЗМІ з посиланням на інформацію посадовців США.

В компанії АstraZeneca заявили, що співпрацюватимуть із владою США для пошуку нового виробника їхньої вакцини.

Вакцину Johnson&Johnson використовують в рамках програми вакцинації від COVID-19 у США, а AstraZeneca ще не отримала схвалення на використання своєї вакцини в надзвичайних умовах пандемії.

Якщо вакцину AtraZeneca буде схвалено у США, вона стане четвертою вакциною дозволеною для використання проти COVID-19 в країні.

Раніше головний інфекціоніст США д-р Ентоні Фаучі поділився міркуваннями стосовно того, що США мають достатню кількість вакцин і вакцини від AstraZeneca можуть і не знадобитись.

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