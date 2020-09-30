Родина чоловіка, який загинув при затриманні поліцією у США, отримає $ 20 млн в рамках врегулювання

Влада округу Принц Джордж американського штату Меріленд виплатить родині 43-річного афроамериканця Вільяма Гріна, який загинув від вогнестрільного поранення під час затримання поліцією, 20 мільйонів доларів США. Ця сума є найбільшою компенсацією, яку отримає родина загиблого від правоохоронних органів у штаті, повідомляють ЗМІ.

За даними поліції, Грін отримав шість вогнепальних поранень, коли він сидів на передньому сидінні поліцейської машини в наручниках. Поліцейського, який проводив постріли, заарештовано, усунено від виконання обов‘язків. Він очікує на розгляд своєї прави в суді за звинуваченнями у вбивстві другого ступеня.

Голова виконавчої влади округу Енджела Олсбрукс на прес-конеренції в понеділок підкреслила, що жодна грошова виплата не компенсує родині втрату життя близької людини. Вона також оголосила про розширення програми оснащення патрульних поліцейських натільними камерами до кінця 2020 року.

Це не перший випадок значної виплати, яку проводить місцева влада США в рамках врегулювання цивільної справи про загибель громадянина під час затримання. Як раніше повідомляв Голос Америки, минулого місяця мерія міста Луївілль погодилась виплатити 12 мільйонів доларів родині Бреонни Тейлор, загиблої під час поліцейського рейду.

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