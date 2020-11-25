SpaceX Ілона Маска провів сотий запуск ракети Falcon 9

У вівторок ввечері компанія Ілона Маска SpaceX здійснила сотий запуск ракети Falcon 9, що вивела на орбіту ще 60 супутників, які, за планом, мають створити мережу глобального швидкісного інтернету Starlink.

Завдяки цьому запуску, кількість таких супутників на орбіті зросла до 955. Запуски в рамках програми тривають з травня 2019 року. Загалом, програма передбачає виведення 1 500 супутників Starlink на орбіту.

«Із запуском більшої кількості супутників, встановленням більшої кількості наземних станцій, та покращенням програмного забезпечення мережі, швидкість передачі даних, затримки та час безперервної роботи - все значно покращується», - заявила інженер SpaceX Кейт Тайс під час спілкування з пресою, присвяченого запуску.

Цей запуск є історичним ще і тому, що став сьомим запуском багаторазового ракетоносія, повідомили в компанії. Ракетоносій успішно повернувся на корабель в Атлантичному океані після запуску.

Раніше засновник і керівник SpaceX Ілон Маск заявляв, що цей ракетоносій можна використовувати до 10 разів без значних оновлень.

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