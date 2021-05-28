Ринок землі по-українськи. Чого очікувати після 1 липня, розповідають експерти

5 тижнів залишилось до відкриття ринку агроземель в Україні. Проривним та історичним назвали зняття мораторію на продаж агроземель, що тривав 17 років, міжнародні оглядачі. У Світовому банку оцінили позитивний ефект від реформи у додаткові 0,5 – 1,5 відсотка зростання ВВП за 5 років з її початку. Посли країн «Великої Сімки» вважають – прозора і справедлива земельна реформа створить величезні можливості для процвітання України.

Міжнародна спільнота надає значну підтримку земельній реформі України. Про це та про основні гарячі питання реформи, ми поговорили з представником України у Світовому банку та експертами.

Для роботи Світового банку в Україні земельна реформа є пріоритетом номер один, говорить представник України в банку Роман Качур.

«Світовий банк побудував два великі кредити на підтримку політики на загальну суму 700 мільйонів доларів, які можуть бути збільшені до одного мільярда для того щоб підтримати впровадження реформ в Україні. 700 мільйонів долларів розділені на два кредити: перший кредит на 350 мільйонів долларів вже схвалений радою директорів Світового банку і для його отримання практично виконані всі передумови, крім однієї - це продовження співпраці з Міжнародним фондом. Щойно буде підписано угоду про перегляд програми МВФ, ці кошти будуть протягом кількох днів», говорить Качур.

«Окремо реалізується проект спільно з декількома міністерствами: Міністерством регіонального розвитку, Міністерством сільського господарства на 200 мільйонів доларів який передбачає різні елементи впровадження земельної реформи». Банк також координує спільну з ЄС програму із організації Фонду часткового гарантування кредитів.

Чи все готове до 1 липня?

Попри значну міжнародну підтримку, правова база ще не повністю готова до запровадження земельної реформи, говорять експерти.

Правова база настільнки не готова, що всю реформу варто відтермінувати, вважає президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко. Він попереджає про можливі протести після 1 липня і вказує на те, що Міністерство агрополітики, яке має впроваджувати реформу, саме перебуває на стадії організації, а обласні та районні підрозділи Держгеокадастру – структури, що керує геопросторовими даними, щодо меж та приналежності ділянок, були ліквідовані.

«Зараз відбувається хаос, і якщо в цій системі почати відкривати двері, то можна наламати багато дров, - говорить експерт, - тому моя пропозиція - трошки пригальмувати і не поспішати». Козаченко рекомендує запустити пілотний проект в одній або двох областях України і протягом року «відпрацювати проблемні питання», а згодом поширити експеримент на інші регіони.

Більш оптимістично ситуацію оцінює Олег Самусь, юрист і радник Американсько-української ділової ради: «Багато що зроблено - на сьогоднішній Держгеокадастр відкритий, тобто можна дивитися що відбувається із земельною ділянкою і також планується запровадження центру який буде визначати і дивитися яким чином укладаються угоди, апісля запуску ринку землі буде зрозуміло куди рухається ринку і звичайно якщо будуть порушувати земельне законодавство будуть застосовані досить серйозні санкції, які є в сьогоднішньому земельному законодавстві».

Скоріш за все, дату 1 липня змінено не буде, говорить Качур.

Скоріш за все, дату 1 липня змінено не буде, говорить Качур. «Я не бачу ніяких передумов для того щоб ця дата була змінена, таких ініціатив в Верховній Раді не зареєстровано». Він, однак зауважив, що, ймовірно, до 1 липня не будуть впроваджені деякі елементи реформи, що «створює значні ризики». Саме тому, зауважує Качур, велика команда консультантів Світового банку працює зараз спільно з Міністерством агрополітики і Офісом президента для того щоб якнайшвидше запровадити всі необхідні елементи

Коли очікувати ефекту від ринку?

Теперішня земельна реформа – крок у вірному напрямку, переконаний президент Американсько-української ділової ради (USUBC) Морган Вільямс, адже «Україна - єдина велика демократична країна в світі, яка не має ринку землі. Це шкодить українській економіці, добробуту і народу України».

Він нарікає - теперішня реформа – дуже повільна і «може минути 5-6 років до того, як земельний ринок матиме справжній економічний вплив в Україні і інвестори від чують себе впевнено, щоб «робити довгострокові інвестиції до елеваторів, освоювати землю, будувати інфраструктуру, збільшувати продуктивність землі».

Теперішня реформа не найбільш ліберальна у порівнянні з тими реформами які були проведені в інших країнах

Сьогоднішня реформа – не найбільш амбітна, погоджується Самусь, але вона стала результатом важливого компромісу.

«Можливо, сьогоднішня реформа не найбільш ліберальна у порівнянні з тими реформами які були проведені в інших країнах. Тобто на сьогоднішній день з 21 року до 24 року лише громадяни України зможуть купувати чи продавати землю в обсязі не більше 100 гектарів і це в принципі правильне рішення тому що це дозволить до 2024 року протестувати ринок, побачити які є перешкоди та є махінації

З 2024 року, коли юридичні особи зможуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в обсязі 10 тисяч гектарів, і буде основне фінансування».

Качур же очікує, що зняття мораторію зможе підвищити ціни на оренду землі, які зараз є заниженими.

Цііна оренди сільськогосподарських угідь в 2019 в Україні становила в середньому 80 доларів за гектар, що значно менше, ніж, наприклад 194 долари в Угорщині, 165 у Франції, і на порядок менше, ніж у Нідерландах або Італії.

«На сьогоднішній день Україна має досить низьку вартість орендної плати за землю, - говорить посадовець. - Це зумовлено значною мірою відсутністю ринку і можливості купувати і продавати ці земельні ділянки»

За даними Світового банку, в 2019 році ціна оренди сільськогосподарських угідь в Україні становила в середньому 80 доларів за гектар, що значно менше, ніж, наприклад 194 долари в Угорщині, 165 у Франції, і на порядок менше, ніж у Нідерландах або Італії.

Що робити тим, у кого бракує грошей на купівлю землі?

Те, наскільки малі фермери матимуть доступ до фінансування і зможуть придбати землю залежатиме від створення Фонду часткового гарантування кредитів. Відповідний законопроект наразі перебуває на розгляді Верховної ради, але Фонд, ймовірно, не запрацює до 1 липня. Євросоюз вже виділив 50 мільйонів євро на фінансування роботи фонду. Відповідний внесок, після прийняття закону має зробити і уряд України.

Загалом, цей механізм дозволить фермерам отримати доступ до фінансування обсягом 800 мільйонів євро, тобто у вісім разів збільшити наявний ресурс, говорить Качур. «Це більше 25 мільярдів гривень, які будуть доступні для дрібних фермерів для того щоб мати можливість купити чи продати земельні ділянки».

Що робити із земельними схемами?

За часи мораторію ділки вкрали у держави землі, площа яких порівняна з територією Криму, заявив президент України Володимир Зеленський, а профільний міністр пообіцяв, що РНБО запровадить санкції проти винуватців у крадіжці землі.

Ефективність такого підходу - сумнівна, говорить Козаченко: «РНБО – не той орган, який повинен запроваджувати санкції проти тих хто нібито скоїв злочин». Правопорушеннями мають займатись прокуратура, суди, говорить колишній високопосадовець. Все ж, щоб збільшити пріоритетність цих справ, президент може рішенням РНБО взяти на себе зобов‘язання «контролювати плинність цих процесів».

Це таж сама історія як з легалізованим ігорним бізнесом в Україні. Тобто його юридично не було а фактично він функціонував у чорній площині. Тому запровадження земельної реформи - білої та прозорої - це дуже правильно рішення

Залучення ж РНБО до невластивих для нього функцій зможе створити популістичний ефект, видимість початку боротьби, але «це не приведе до перемоги та боротьба просто перейде в іншу площину і ми навпаки не покараємо, а дамо можливість тим хто скоїв злочин, його приховати і далі продовжувати робити те саме».

Самусь вважає – щоб побороти земельні схеми, найважливіше створити прозорі правила.

«Це таж сама історія як з легалізованим ігорним бізнесом в Україні, - говорить експерт. - Тобто його юридично не було а фактично він функціонував у чорній площині. Тому запровадження земельної реформи - білої та прозорої - це дуже правильно рішення тому що виводить з тіні земельні відносини України»

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