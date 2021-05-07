«Кисло-солодкий» меседж - західні ЗМІ про візит Блінкена до України

Росія та корупція - дві основні загрози для України. Такою була тема візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до України, відзначають західні видання.

«Блінкен надіслав Україні кисло-солодкий меседж, зосередившись на корупції та Росії». Під також назвою вийшла стаття видання The Washington Post про візит держсекретаря США до Києва 6 травня.

Серед оглядачів поширене скептичне ставлення щодо того, що такий подвійний підхід до України здатний змінити політику, пише WP

Видання цитує заяву держсекретаря про «подвійний виклик», що постав перед Україною зовні через російську агресію а також зсередини - через корупцію.

Все ж, зауважує видання, серед оглядачів поширене скептичне ставлення щодо того, що такий подвійний підхід до України здатний змінити політику. «Послання практично не змінилось з 2014 року, - наводить WP слова Сема Шарапа, експерта корпорації Rand. - Питання, чи такий підхід змінить динаміку, щоб держсекретар не їхав до країни з тими ж пунктами через чотири або вісім років. Я цього ще не побачив».

The New York Times в своїй статті звернув увагу на заяву Блінкена про те, що США «дуже активно працюють» над можливістю надання нової оборонної допомоги Києву.

Візит до меморіалу полеглим від російської агресії «підкреслив занепокоєння Блінкена воєнною боротьбою України», пише NYT.

Пізніше Блінкен заявив, що був зворушений візитом до меморіалу. «Коли бачиш ці фото, кожного з них, думаєш про матерів, батьків, сестер та братів, дітей, які втратили своїх рідних, бо ті захищали Україну, це дуже, дуже потужно».

Хоча Блінкен провів менше доби в Україні, цим «надзвичайно важливим візитом» він виявив підтримку українському урядові, пише ABC News. Видання відзначає, що Україна стала шостою в переліку країн, які відвідав головний дипломат США «перед іншими ключовими союзниками і навіть перед цілими регіонами за трохи більше ніж 100 днів адміністрації Байдена».

«США надіслали жорстке дипломатичне попередження Росії і підтримали це виявом військової сили», пише про візит Блінкена Los Angeles Times

«США надіслали жорстке дипломатичне попередження Росії і підтримали це виявом військової сили», пише про візит Блінкена Los Angeles Times. В статті йдеться, що візит, під час якого Блінкен заявив, що США розглядають можливість збільшення безпекової допомоги Києву, співпав у часі з масшнабними військовими навчаннями в Європі.

Навчання Defender Europe 21 відбуваються із залученням 28 000 військових з 26 країн. «Розміщення сил НАТО під час навчань має на меті повідомити Москві, що Пентагон може швидко перемістити сили до Чорного моря у випадку кризи», йдеться у статті.

Foreign Policy у своїй статті протиставляє візит до Києва Блінкена візиту колишнього держсекретаря США Майка Помпео. В статті «В Києві Блінкен показує нове обличчя США» журналіст Foreign Policy відзначає, що крім важливого послання для України, візит став виявом підтримки посольству США в Києві, яке працює без посла вже впродовж двох років. У своєму зверненні до дипломатів, Блінкен підкреслив відсутність політизації їхньої роботи.

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