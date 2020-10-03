59% американців переживають через загрозу зовнішнього втручання в президентські вибори США - опитування

Більшість мешканців США хвилює можливе втручання в американські вибори з боку іноземних урядів.

Зокрема понад 59% опитаних американців сказали, що "надзвичайно" або "якоюсь мірою" схвильовані через можливе втручання до президентських виборів 2020. Про це свідчать результати опитування, проведеного Чиказьким Університетом спільно з дослідницьким центром Associated Press - NORC.

Найбільше респондентів хвилює загроза проведення кампаній у США іноземними урядами, щоб вплинути на думку громадськості щодо кандидатів у президенти.

Іншою причиною хвилювання є потенційні хакерські напади та операції зі зливу інформації проти політичних кампаній чи щодо виборчої інфраструктури.



За даними результатів дослідження, прихильників Демократичної партії США вдвічі більше турбують ці питання, ніж прихильників Республіканської партії.

90% прихильників демократів вважають, що Росія втручалась у президентські вибори 2016 року, тоді як менше половини прихильників республіканців вірять у це.

Опитування проводилось впродовж 4 днів у вересні у 50-ти штатах США та в столиці, у ньому взяли участь понад тисяча респондентів.

У серпні високопосадовець Офісу директора національної розвідки США Білл Еваніна заявив, що Росія, Китай та Іран активно втручаються у хід виборчої президентської кампанії цього року. Згідно до нього, Росія активно намагається допомогти кампанії нинішнього президента Дональда Трампа, тоді як втручання Китаю та Ірану спрямоване здебільшого на підтримку кампанії колишнього віце-президента Джо Байдена.

Компанія Microsoft також минулого місяця оприлюднила звіт, в якому йшлося, що хакери з Росії, Китаю та Ірану активно намагаються атакувати американські політичні групи, зокрема кампанії Байдена та Трампа.

Дивіться також: У США заговорили про можливу третю хвилю поширення COVID-19