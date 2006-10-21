З 2006 року, замість російського KIEV американські державні установи вживають український варіант цього слова - KYIV.

Як пояснив тоді речник державного департаменту Том Кейсі, перехід обумовлений рішенням Ради Географічних Назв США. За словами Кейсі, рішення прийняте Радою для того, щоб місто відповідало назві, якою користуються українці та інші міжнародні організації як наприклад НАТО та Об'єднані Нації. Рада Назв не приймає участі у питаннях закордонної політики країни і її рішення не є політичним, підкреслив речник держдепартаменту.

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