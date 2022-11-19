США підтвердили, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед має судовий імунітет

Адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман має імунітет від судового процесу у США щодо вбивства журналіста Джамаля Хашокджі.

Подання до суду зробили юристи Міністерства юстиції на прохання Державного департаменту. Нещодавно бін Салман став прем'єр-міністром Саудівської Аравії і отримав право на імунітет як глава іноземного уряду, мовиться у запиті. Як повідомляє агентство Reuters, запит був в четвер, якраз перед закінченням терміну, коли Міністерство юстиції має висловити свою точку зору в суді.

У документі, поданому до Окружного суду США округу Колумбія, прокурори Міністерства юстиції написали, що «доктрина імунітету глави держави закріплена в міжнародному звичаєвому праві».

Юристи Міністерства юстиції заявили, що чинна виконавча влада США, тобто нинішня адміністрація Байдена, «визначила, що підсудний бін Салман, як чинний глава іноземного уряду, користується імунітетом глави держави від юрисдикції судів США через свою посаду».

Речник Державного департаменту заявив у п'ятницю, що і «міністр Блінкен, президент Байден засудили жорстоке вбивство Джамаля Хашокджі».

Речник Держдепу Ведант Патель на брифінгу нагадав, що США «активно переглядають відносини з Королівством Саудівська Аравія», а президент Байден порушив це питання «безпосередньо з наслідним принцом під час свого візиту в липні».

Також він зазначив, що США вжили ітпрямі дії, зокрема заморозили продаж наступальної зброї.

«Через розвідувальну спільноту ми опублікували звіт про жорстоке вбивство Джамаля Хашокджі. Ми запровадили заборону на видачу віз майже 80 чиновникам Саудівської Аравії. Ми застосували санкції до посадових осіб та організацій Саудівської Аравії, включаючи Сили швидкого втручання королівського двору», – заявив Патель.

Журналіста Washington Post Джамаля Хашокджі, було убито і його тіло розчленовано у жовтні 2018 року в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. За висновками розвідки США, це вбивство вчинили агенти Саудівської Аравії за наказом принца Мухаммеда, який є фактичним правителем королівства протягом кількох років.

Наприкінці вересня король Саудівської Аравії Салман призначив принца Мухаммеда прем'єр-міністром. За словами саудівського чиновника, якого цитує Reuters, ця посада відповідає обов'язкам, які на той момент вже виконував наслідний принц.

Як повідомляє американський телеканал CNN, рішення вже викликало критику з боку міжнародних організацій та близьких загиблого журналіста.

«Сьогодні Джамаль помер знову», – написала у Twitter колишня наречена Хашокджі Хатідже Ченгіз, яка подовжує вимагати справедливості через це вбивство. Пізніше вона додала, що сподівалася, «що, можливо, буде світло справедливості з США, але знову ж таки, гроші були на першому місці».

У п’ятницю Amnesty International, міжнародна правозахисна неурядова організація, заявила, що уряд США «повинен схилити голову від сорому. Це не що інше, як огидна, тотальна, глибока зрада».

Як пише CNN, Білий дім сподівався, що липневий візит президента Джо Байдена до Саудівської Аравії зможе виправити американо-саудівські відносини, але з тих пір відносини тільки погіршуються.

Багаторічний альянс між двома країнами зазнав нового випробування у жовтні, коли країни-виробники нафти ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією скоротили видобуток нафти, що пішло на користь Росії, яка фінансує свою війну проти України, переважно з надходжень від продажу нафти.