США закликали своїх громадян покинути Афганістан

Сполучені Штати у суботу закликали своїх громадян негайно покинути Афганістан.

«З огляду на умови безпеки і скорочення штату, можливості посольства з надання допомоги громадянам США в Афганістані вкрай обмежені навіть у Кабулі», - йдеться в заяві посольства США в Кабулі. У посольстві також відзначили, що можуть надати позику для репатріації громадянам США, які не мають змоги придбати комерційний квиток до США.

Насильство в Афганістані неухильно зростає з тих пір, як було оголошено про виведення іноземних військ з країни.

У кількох містах Афганістану тривають бої. У п'ятницю таліби захопили Зарандж, столицю провінції Німруз, що стало першим захопленням адміністративного центру провінції з моменту початку виведення іноземних військ.

В суботу бойовики «Талібану» захопили Шеберган, столицю провінції Джаузджан.

"Давно, як швидко люди забувають. Афганістан, залишений на призволяще рештою світу у 1990-му, був захоплений ісламістським екстремізмом і весь план терористичного нападу 11-го вересня 2001-го року було організовано звідти - його результати досі впливають на всіх нас. Тепер ми втомились від Афганістану, і цей процес може розпочатись знову", - твітує про події в Афганістані редактор BBC Джон Сімпсон.

Напередодні низка колишніх дипломатів США у публікації на сайті аналітичного центру Atlantic Council назвали рішення Джо Байдена про виведення військ з Афганістану таким, що викликає все більше запитань.

Раніше у Держдепі заявили, що політичне рішення в Афганістані має запобігти використанню його території для створення загрози для США та їх союзників та партнерів. В уряді США також вважають, що вплив Вашингтона на Талібан полягає у тому, що Талібан не хоче, щоб під його орудою Афганістан був країною-парією і "хоче отримувати допомогу".

Ентоні Блінкен заявляв, що Афганістан стане парією, якщо перетвориться на країну, яка не поважає базові права свого народу, порушє права жінок та дівчат, і не поважає здобутки зроблені за час перебування там військових США. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив Осману Айфара (Osman Ayfarah - англ.) з видання Al Jazeera.

Раніше видання Wall Street Journal повідомило, що на думку розвідки США, уряд Афганістану може впасти вже через шість місяців після виведення американських військ з цієї країни.

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