В Афганістані йдуть запеклі бої з Талібаном, загинуло 26 урядових солдатів

Афганські офіційні особи підтвердили в середу повідомлення, що в результаті атаки бойовиків Талібану в південній провінції Кандагар загинуло щонайменше 26 солдатів і 13 отримали поранення.

Нічна атака була скерована проти бази Афганської національної армії в районі Хакрез. Про це повідомив представник Міністерства оборони Давлат Вазірі. Він додав, що в результаті сутичок, що сталися, «загинуло і було поранено» 80 нападників Талібану.

Командири місцевих повітряних сил заявили репортерам, що повітряні удари на підтримку сухопутних сил змусили нападників залишити район, після чого військові вертольоти доставили поранених військовослужбовців до недалеких лікарень.

Як повідомлено, бойовики Талібану забрали з собою зброю та інше військове спорядження.

Представник Талібану заявив, що бойовики захопили базу після знешкодження 74 афганських солдатів і захоплення в полон шістьох.

Не можна було підтвердити достовірність тверджень жодної із сторін.

Тимчасом сотні бойовиків Талібану провели ранкову атаку на важливий районний центр у східній провінції Нуртістан.

Голова районної влади Регматулла Регмат заявив «Голосу Америки», що в районі йдуть запеклі бої і що всі урядові пости безпеки опинилися під атакою.

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