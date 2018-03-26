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Кілька афганських провінцій і частина столиці позбавлені електрики

  • Голос Америки
Афганський технік ремонтує пошкоджену лінію передачі електроенергії (архівне фото)

У північному регіоні Афганістану угруповання Талібан знищило важливу вежу, яка використовується для постачння електроенергії до п’яти провінцій і столиці країни.

Інцидент стався насвітанку в провінції Баглан, в ході якого екстремісти підірвали вежу. В результаті того великі частини країни охопила темнота.

Мешканці, підприємства і бюро в Кабулі, місті із майже 5-мільйонним населенням, часто позбавлені енергопостачання, і тоді вони користуються приватними генераторами для продовження необхідної діяльності.

Губернатор провінції Абдул Гай Найматі заявив «Голос Америки», що група техніків уже перебуває на місці і розпочалися заходи для відновлення праці електромережі.

Афганістан імпортує приблизно 300 мегават електроенергії із сусідніх центральноазійських країн Таджикистану і Узбекистану.

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