Ніхто так і не визнав "анексію" Криму - у США коментують річницю сваволі Путіна

Кількість перемог Путіна на президентських виборах у Росії перевищує число країн, які визнали Крим частиною Росії

Американські законодавці, експерти-міжнародники та оглядачі у понеділок 19 березня продовжують коментувати річницю незаконної спроби анексії Криму Росією.

Як відомо, 16 березня 2014 року в Криму за присутності контингенту російських військових було проведено не визнаний "референдум" щодо від'єднання від України. Вже 18 березня за ініціативи російського президента В. В. Путіна Крим було включено до складу Російської Федерації.

"Фактично ніхто не визнає інкорпорацію Криму; натомість підтримують точку зору, що Крим це Україна ", - твітує Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні.

"США повинні і надалі не сприймати та не визнавати цю неприйнятну атаку на територіальний суверенітет України та право українців обирати власну долю", - твітує сенатор-республіканець Роб Портман.

"Анексія Криму Росією лишається незаконною та нелігітимною... Крим це Україна!", - твітує колишній заступник генсека НАТО, а нині політичний лобіст Александер Вершбоу.

"Якщо хтось не в курсі, Крим це Україна. А твердженням Росії про протилежне давно не вірять. Росія зневажила міжнародне право, територіальну цілісність суверенної нації", - відзначила ще минулого тижня речниця Державного департаменту США Гедер Науерт.

Оглядачі не обійшли увагою і дещо спільне між повторним обранням Володимира Путіна та анексією Криму.

"Кількість перемог Путіна на президентських виборах у Росії перевищує число країн, які визнали Крим частиною Росії", - твітує Кейсі Мічел, репортер видання Think Progress.

Насправді анексію Криму Росією у тій чи іншій формі підтримали Афганістан, Болівія, Куба, Нікарагуа, КНДР, Судан, Сирія, Венесуела та Зімбабве.

Дивіться також: День виборів в Росії: порушення, настрої, перші дані екзит-полів – подробиці від кореспондента у Москві