Тіллерсон: «Ісламська держава» має бути повністю знищена

Держсекретар США заявив, що, незважаючи на втрати, бойовики як і раніше становлять загрозу





Державний секретар США Рекс Тіллерсон у вівторок заявив про те, що необхідно і далі приділяти увагу «остаточній поразці» угруповання «Ісламська держава», незважаючи на те, що в значній мірі бойовики витіснені з районів Іраку і Сирії, які вони колись контролювали.



Тіллерсон заявив про це на конференції в Кувейті, на яку зібралися члени коаліції, створеної США в 2014 році для боротьби з «Ісламською державою»



«Ісламська держава» залишається серйозною загрозою стабільності регіону, нашим країнам і іншим регіонами світу», - сказав глава американської дипломатії.



Тіллерсон зазначив, що бойовики більше не контролюють 98 відсотків території, яку вони займали на своєму піку в 2014 році, але тепер вони становлять іншу загрозу.



«В Іраку і Сирії «Ісламська держава» намагається перетворитися в повстанський рух. У таких місцях, як Афганістан, Філіппіни, Лівія, Західна Африка та інші вони намагаються влаштувати собі притулок», - заявив він.



Тіллерсон також оголосив про виділення Сполученими Штатами додаткових 200 мільйонів доларів для економічної підтримки так званих «визволених районів» Сирії.

Дивіться також: Коливання на Wall Street: Чому кризи на фондовому ринку очікувати не варто