За шість місяців цього року в Афганістані загинуло 10 журналістів

Цього року в Афганістані, в результаті атак екстремістів, переважно угруповань Талібан та «Ісламська держава», загинуло 10 журналістів. Згідно з повідомленням, про це повідомив у Кабулі Афганський комітет безпеки журналістів в опублікованому у вівторок звіті.

Голова комітету Наджиб Шарифі заявив репортерам, що задокументовано 73 випадки насильства проти журналістів, тобто на 35% більше в порівнянні з першими шістьма місяцями 2016 року.

Насильство включало вбивства, побиття, поранення, приниження, залякування і затримання журналістів, додав він.

«Убиті були або прямими жертвами терористичних груп, або втратили життя в результаті терористичних атак», сказав Шарифі.

Організація, яка спостерігає за працею журналістів, повідомила, що угруповання «Ісламська держава» планувала і погрожувала журналістам, особливо у східному регіоні Афганістану, де ця організація найсильніша.

«У цій зоні більшість новинних організацій і журналістів практично живуть під загрозою атак з боку угруповання ІДІЛ».

У результаті атак на державне радіо і телебачення у травні загинули чотири співробітники, тоді як від вибуху замінованого автомобіля неподалік німецького посольства в Кабулі також у травні загинуло четверо журналістів під час виконання службових обов’язків. Загинуло також 150 інших людей.

У березні в результаті атаки на парламент у Кабулі загинуло двоє журналістів.

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