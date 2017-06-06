За умови досягнення поступу в Кабулі може бути відкрито представництво Талібану

Президент Афганістану Ашраф Гані знову запросив угруповання Талібан на мирні переговори на «взаємно узгіднених умовах», обіцяючи повстанцям, що їм буде дозволено відкрити своє представництво, якщо буде досягнуто значного поступу.

Гані висунув таку пропозицію на мирній конференції, яка у вівторок відбулася в Кабулі. Учасники конференції – регіональні та міжнародні партнери – обмірковували способи закінчення кривавого конфілкту в Афганістані та посилення співробітництва, щоб протиставитись появі очоленої «Ісламською державою» регіональної загрози тероризму.

«Ми погодимось, щоб місце мирних переговорів було будь-де, на яке взаємно погодимось, чи це буде в Кабулі, де ми дали б гарантії безпеки, або деінде. Якщо буде досягнуто угоди про дорожню карту до миру, прийнятну для обох сторін, ми дозволимо угрупованню Талібан відкрити представництво, щоб обидві сторони могли зустрітися безпечно», заявив Гані.

У конференції, яка мала назву «Кабульський процес співробітницва щодо миру і безпеки», взяло участь 26 країн та організацій. Вона відбулася в час, коли в охопленій неспокоєм країні відбулися найгірші за кілька років терористичні акти і безпрецедентні здобутки території від 2001 року.

У вівторок великої сили бомба вибухнула біля головної мечеті у західному місті Герат. За повідомленням афганських офіційних осіб, загинуло щонайменше 10 людей, набагато більша кількість отримала поранення. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність, а представник Талібану заперечив причетність. 31 травня від вибуху замінованого автомобіля в дипломатичному районі Кабула загинуло понад 150 людей і сотні були поранені, включно з іноземцями.

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