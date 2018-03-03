Турецькі бойові літаки поцілили в просирійські урядові сили в Африні, загинуло 36 осіб

Турецькі бойові літаки в суботу обстріляли позиції просирійських урядових сил в північно-західному районі Сирії Африн, у результаті загинуло щонайменше 36 осіб, повідомляє правозахисна організація Syrian Observatory for Human Rights.

Просирійські урядові сили вступили в Африн минулого тижня на підтримку курдського ополчення YPG, заявленої цілі операції, яку розпочали Туреччина та союзні сирійські бойовики в січні.

Правозахисники повідомили, що повітряний удар, який поцілив у табір в Кафр-Джині, став третім разом впродовж 48 годин, що турецькі бойові літаки завдали удару проурядовим силам в Африні.

Сирійські демократичні сили (SDF), союз збройних сил міліції під керівництвом YPG, заявили, що турецькі повітряні удари були націлені на позиції, утримувані «народними силами» сирійської армії з 5 ранку до 10 ранку.

Вони не зазначили, де саме і чи були жертви.

Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Їлдірім заявив, що сили його країни захопили місто Райо від бойовиків. Правозахисники кажуть, що турецька армія контролює близько 70 відсотків міста, за приблизно 25 км на північний захід від міста Африн.

У заяві SDF йдеться, що група турецьких сил і союзних сирійських угруповань проникли в Райо, де продовжуються сутички між силами SDF та нападниками.

Туреччина розглядає YPG як продовження Робітничої партії Курдистану, яка боролася в тридцятилітньому повстанні в Туреччині і вважається терористичною групою Сполученими Штатами, Європейським Союзом і Туреччиною. YPG є важливим союзником Сполучених Штатів у боротьбі проти «Ісламської держави».

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