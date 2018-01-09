Нідерландський суд доручив заморозити активи Ріната Ахметова

У Нідерландах суд видав тимчасовий наказ про замороження базованих у Нідерландах компаній бізнесової групи, власником якої є найбагатша людина в Україні Рінат Ахметов. Рішення суду пов’язане з довготривалим судовим процесомщодо суми 820 мільйонів доларів.

Systems Capital Management (SCM) належить Рінату Ахметову, який зібрав багатомільйонне багатство через свою бізнесову групу індустріальних і фінансових голдінгів та є власником українського футбольного клубу «Шахтар» Донецьк.

У грудні суд на Кіпрі також видав тимчасове рішення проти Ахметова, заморожуючи його активи і різні компанії SCM, у рамках юридичної суперечки з базованою на Кіпрі компанією Raga, яка твердить, що SCM не заплатила за продаж у 2013 році підприємств групи Ukrtelecom.

Нідерландський суд видав тимчасове рішення заморозити активи зареєстрованих у Нідерландах підприємств SCM, серед яких є найбільша українська сталеливарня Metinvest і найбільша приватна енергетична компанія та продуцент вугілля DTEK.

Представник компанії Raga надіслав у понеділок інформаційному агентству Reuters рішення суду. Ці рішення недоступні громадськості, але у вівторок Reuters попросив суд надіслати копію рішення на його адресу.

Компанія SCM заявила у вівторок, що їй нічого не є відомо про рішення нідерландського суду.

«Якщо йдеться про справу активів групи SCM, то вони працюють без змін», сказано у заяві.

SCM також заявила, що подасть апеляцію на рішення суду на Кіпрі. Згідно з представником компанії Raga, наступне слухання у справі призначене на 27 лютого.

У п’ятницю група SCM додала: «Підприємства, що входять до складу SCM, будуть рішуче захищати свої інтереси проти безпідставного твердження Raga, що спричинило видачу тимчасового наказу».

Raga твердить, що SCM не повернула борг на суму 820 мільйонів доларів як результат арбітрарного рішення на користь Raga у 2017 році.

Найновіше судове рішення проти Ахметова і SCM надійшло після того, як у грудні минулого року британський суд заморозив глобальні активи другого і третього найбагатших в Україні людей, Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у зовсім іншій справі.

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