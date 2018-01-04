Російських олігархів охопила паніка через санкції США. Інтерв'ю з експертами

Цього місяця, уряд США має подати до Конгресу звіт про "російський режим", де міститиметься перелік впливових російських політиків, олігархів та підприємців, наближених до Путіна, та російських високопосадовців. Звіт має бути дуже детальним, і включати оцінку статків олігархів, їх корумпованості та наближеності до російської політичної верхівки.

Такі вимоги викладено в законі про розширення санкцій, прийнятому в США в серпні.

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Урядові звіти США можуть скласти основу для потужного розширення санкцій проти оточення Путіна, а також ще більше ускладнити можливості залучення капіталу для російських підприємств, пов'язаних з державою.

Серед іншого, звіт міститиме оцінку можливого впливу введення обмежень на залучення боргів та капіталу російськими квазідержавними установами. На додаток, адміністрація Трампа має подати до Конгресу окремий звіт стосовно впливу розширення санкцій на суверенний борг та деривативи.

Наближення строків в рамках закону про розширення санкцій "спричинило паніку серед російський олігархів", - сказав в інтерв’ю журналісту Російської служби "Голосу Америки" О. Яневському експерт Атлантичної ради, колишній керівник відділу санкцій в Державному департаменті Деніел Фрід.

Можливість введення нових санкцій спонукала російських олігархів замислитись про безпеку своїх грошей, які вони переважно переховують в офшорах та на Заході. Серед ініціатив, які нещодавно обговорювались в Росії і які, на думку, експертів, можуть дозволити олігархам уникнути розширених санкції США, - є створення криптовалюти, або випуск анонімних облігацій.

"Вони (олігархи - Г.А.) розуміють, що санкції можуть їх зачепити. Володимир Путін не може їх захистити, а Захід не такий слабкий чи корумпований, як їм про це говорили. Поведінка Росії матиме наслідки, тягар яких впаде і на їх плечі", - наголосив Фрід в інтерв'ю.

Скільки ви знаєте людей, які готові тримати свої збереження в рублях? Цього не станеться ніколи

"Світова фінансова система, значною мірою, пов’язана з доларом. Навіть якщо транзакції проводяться в євро, кожного разу, коли транзакція в євро проходить через американський банк, вона підпадає під санкції... тому американські санкції мають великий вплив", - наголосив Фрід.

"Дехто в російському уряді іноді каже: "Ми просто вийдемо зі світової фінансової системи, щоб послабити можливість США вплинути за допомогою санкцій". Успіху! Скільки ви знаєте людей, які готові тримати свої збереження в рублях? Цього не станеться ніколи", - переконаний Фрід.

Я не передбачаю, що адміністрація Трампа розширить санкції проти Росії, крім того, що стосується 'Глобального списку Магнітського'

Аналітик американського аналітичного Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) Едвард Чау більш скептично ставиться до перспектив розширення санкцій проти Росії.

"Я не передбачаю, що адміністрація Трампа розширить санкції проти Росії, крім того, що стосується 'Глобального списку Магнітського', якщо тільки її (адміністрацію - Г.А.) не змусить Конгрес, чого, напевне, не станеться, щонайменше, до другої половини року", - заявив Чау в ексклюзивному коментарі журналістці Української служби "Голосу Америки" Оксані Бедратенко.

Навіть у випадку розширення санкцій, на думку аналітика, такі російські компанії як російський "Газпром" зможуть отримати додаткові кошти з державного резервного фонду Росії.

"Наскільки мені відомо, російський бюджет складено з прогнозною ціною на нафту у 40 доларів", - наголосив Чау.

"Будь-які федеральні надходження, що перевищують цю суму (а нафта на тепер торгується на рівні 60 доларів) піде до Фонду національного добробуту. Очікую, що проекти "Газпрому" матимуть пріоритет в використанні таких коштів, як це було в минулому. Вважаю, що фінансування не стане проблемою для "Газпрому".

Однак, на думку дослідника, більш болючими можуть виявитись санкції проти міжнародних партнерів "Газпрому" - так звані санкції "другого рівня".

Санкції другого рівня, якщо вони будуть введені впливатимуть не тільки на американських осіб та компаній, але також і на іноземний бізнес, який взаємодіє з компаніями з санкційного списку.

На думку експерта, для "Газпрому" може бути складніше співпрацювати з таких проектів, як, наприклад, залучення кредиту на 1 мільярд євро для компанії від ряду міжнародних банків, включаючи японські Mizuho Bank, Ltd. (Mizuho) та Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), а також американський JPMorgan Chase Bank, N.A. (J.P. Morgan).

Про досягнення домовленості стосовно надання такого кредиту на своєму офіційному сайті повідомляв "Газпром".

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