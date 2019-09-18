Помпео назвав напад на НПЗ Саудівської Аравії "актом війни" - у Сенаті США його застерігли від втягування країни у "катастрофу"

Держсекретар США Майк Помпео у середу назвав «актом війни» напад на нафтові об'єкти Саудівської Аравії - найбільшого світового експортера нафти. Повідомляється, що президент США Дональд Трамп незабаром оприлюднить заяву з даного приводу. Раніше він заявив, що прагне уникнути війни з Іраном.

На думку американського керівництва, удари були завдані з Ірану

«Це напад небачених раніше масштабів», - сказав Помпео, розмовляючи з журналістами, які супроводжували голову Держдепартаменту до Джедди, де Помпео проводить переговори із саудівським принцом Мухаммадом бін Салманом.

«Саудівці - народ, на який напали. Це сталося на їхній землі. Це був акт війни, спрямований безпосередньо проти них», - наводить агентство Reuters слова держсекретаря США.

На думку американського керівництва, удари були завдані з Ірану.

Якщо ви хочете війни, прийдіть до Конгресу і викладіть свою справу. Ми не дозволимо вам затягнути американців у чергову катастрофу на Близькому Сході

Коментуючи заяву Майка Помпео впливовий сенатор-демократ Берні Сандерс, який є одним із кандидатів у президенти США, наголосив, що "напад на Саудівську Аравію не є нападом на США".

"Якщо ви хочете війни, прийдіть до Конгресу і викладіть свою справу. Ми не дозволимо вам затягнути американців у чергову катастрофу на Близькому Сході. Ваша робота - використовувати дипломатію, щоб вирішити конфлікт, а не роздмухувати війну", - відзначив Сандерс.

Іранське державне інформагентство IRNA в середу повідомило, що Тегеран спрямував до США дипломатичну ноту, у якій заперечує причетність країни до ударів і застерігає, що будь-які заходи щодо Ірану спричинять за собою негайну відповідь.

Спочатку відповідальність за суботню атаку, яка вивела з ладу половину нафтовидобувних потужностей країни, взяли на себе повстанці Хуті у Ємені.

Але американські офіційні особи кажуть, що наявні свідчення вказують на те, що це неможливо.

Президент Ірану Хасан Ругані у середу заявив, що Хуті здійснили атаку у якості «попередження» Саудівській Аравії через її роль у війні у Ємені. Правозахисні організації засуджують авіаудари саудівських сил по мирних районам Ємену, відзначаючи, що вони посилюють одну з найстрашніших гуманітарних криз світу.

Як підкреслив Ругані, єменці «не завдавали ударів по лікарням, школам або базару у Сані», і Саудівської Аравії слід «винести урок з цього попередження».

Ругані безпосередньо не прокоментував звинувачення на адресу його уряду, але зазначив, що не хоче конфлікту в регіоні.

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