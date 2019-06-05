Безпілотники доставлятимуть покупки Amazon вже за кілька місяців - компанія

Компанія Amazon заявила, що планує в найближчі місяці доставляти замовлення до будинків покупців за допомогою безпілотних апаратів.

Гігант Інтернет-торгівлі не зазначив точного часу і не уточнив місця, в яких робитимуть поставки.

Amazon працює над доставкою дронами впродовж багатьох років. Ще в грудні 2013 року генеральний директор Amazon і засновник Джефф Безос повідомив в ефірі новинної програми «60 хвилин», що дрони літатимуть до будинків клієнтів у межах п'яти років. Але цей термін пройшов.

Компанія стверджує, що нові дрони здатні виявляти й уникати людей, домашніх тварин і мотузок для прання на задньому дворі клієнта під час посадки.

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