Хто розбагатіє і хто збідніє, коли до передмістя Вашингтона прийде штаб-квартира Amazon?

У передмісті Вашингтона повним ходом іде підготовка до будівництва другої штаб-квартири корпорації Амазон.

Українсько-американське подружжя Юлія та Кен Вілліси п’ятий рік мають бізнес із догляду за собаками. Вони живуть в одному з найбагатших округів країни – Арлінгтоні.

В п’яти хвилини на авто звідси - Пентагон, в десяти - центр Вашингтона. За кілька років тут з’явиться іще один важливий сусід - нова штаб-квартира найбільшого онлайн-маркету світу - Амазону. Для Віллісів це значить більше клієнтів.

"Я дивлюсь за собаками вдень в робочий час або вони лишаються й на ніч. Ми весь час проводимо разом, їмо, спимо разом, - розповідає Юлія. - Я дуже рада приходу Амазона. Я певна, у нас буде набагато більше заявок. Хоча я й зараз маю чимало відхиляти, завжди добре мати вибір".

Штаб-квартира Амазона створить тут 25 тисяч високооплачуваних нових робочих місць із середньою зарплатою у десять тисяч доларів на місяць. Для них корпорація відремонтує три офісні будівлі й зведе дві нові.

За місце приймати другий офіс корпорації з Сієтла змагались кількадесят міст по всьому східному узбережжю. Влада Арлінгтона вважає: їхня заявка виграла, бо, наче гарне резюме, добре відповідала вимогам до кандидата.

Віктор Госкінс, керівник офісу економічного розвитку Арлінгтона, каже: "Вони мали дуже чіткі критерії, і ми надали їм цю дуже чітку інформацію. Вони шукали ділянку землі для забудови у сімдесят тисяч квадратних метрів – і ми показали, де це можна зробити. Вони хотіли працівників із певними навичками – і ми показали, де їх можна набрати".

Одна з головних причин, з якої компанія обрала це місце – зручне транспортне сполучення. Зокрема, аеропорт всього у п’яти хвилинах від міста.

Госкінс пояснює: "Це дійсно одна з найбільш доступних локацій у цілому регіоні. У вас є такий широкий вибір: сюди можна дістатись автобусом, метро, велосипедом, самокатом, сюди можна прилетіти, а також є електричка. Такий вибір мало де знайдеш".

Наявну транспортну систему планують розширити – запустити більше маршрутів автобусів, створити нові велосипедні доріжки, збільшити тротуари.

Також 700 мільйонів доларів округ вкладе у розширення програм технічної освіти місцевих коледжів. І ці інвестиції окупляться – за 16 років корпорація сплатить, за планами, понад півтора мільярди податків у бюджети округу й штату.

Саме податкові пільги для корпорації у понад півтора мільярди доларів і були серед причин зірваних планів компанії відкрити іще одну нову штаб-квартиру у Нью-Йорку.

Хоча мер і губернатор активно просували угоду, чимало місцевих жителів, громадських активістів і представників Конгресу від штату виступили проти.

Однак, каже Госкінс: "Одна річ – заохочувати компанію, інша – вирішувати їхню проблему. Ми вирішили, що задовольнити їхні потреби – важливіше, ніж виписати їм чек. Тож коли ми почули, що Мериленд пропонує майже сім мільярдів податкових пільг, а Нью-Джерсі – вісім, ну… це не про нас! 97% наших інвестицій підуть на потреби громади, 3% - компанії".

Також, на відміну від уже густонаселеного Квінса, Арлінгтон зможе прийняти десятки тисяч працівників і мешканців.

"Кількість пасажирів у нашому метро впала на 20 відсотків із 2001 року. До цього, вулиці теж можуть вміщувати більший потік авто й пішоходів, - пояснює Госкінс. - Між 2001 і 2015 роками тут стало на 34 тисячі офісних працівників менше".

Амазон приведе клієнтуру для сотень малих і середніх бізнесів, каже Госкінс. Зокрема, для місцевих ресторанів. Девід Грінберг уже сім років має в Арлінгтоні бургерну, п’ять років тому відкрив там само піцерію. Обидва заклади розташовані за квартал від одного з майбутніх офісів Амазона.

Грінберг каже: "Нам пощастило взяти участь у кількох засіданнях місцевої Ради із Бізнес-розвитку із представниками Амазону. І вони чітко дали зрозуміти, що, приходячи на цей ринок, вони хочуть стати частиною місцевої громади. Вони заохочують своїх працівників виходити на обід у місцеві ресторани, користуватись крамницями неподалік. У той час як в інших ІТ-компаніях є власні повноцінні їдальні, розважальні центри, тренажерні зали".

Водночас, прихід Амазона може означати для Арлінгтона й підвищення цін на нерухомість і здорожчання оренди житла. Проте переваги – перевищують, вважає Грінберг.

"Роками це місце було сонним, бетонно-металевим атавізмом вісімдесятих. Думаю, Амазон кардинально змінить це, - додає Грінберг. - З погляду бізнесу, ми в захваті. Зросте конкуренція, потік клієнтів. Ця частина Вірджинії вийде з передмістя Вашингтона з’явиться на мапі на цілковито новому рівні".

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