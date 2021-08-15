З посольства США в Кабулі знято американський прапор

Американський прапор був знятий з посольства США в Кабулі після того, як в місто вступили формування Талібану, а президент Ашраф Гані покинув країну.

Зняття прапора, про який першою повідомила телекомпанія CNN, знаменує останній крок в евакуації персоналу посольства.

Співробітники дипмісії були доставлені в аеропорт, звідки, як повідомляється, їх вивезуть з Афганістану повітрям.

Посольство США а Афганістані сьогодні порадило американцям зайняти найближче доступне їм укриття.

"Посольство США у Кабулі спустило прапор. Тепер зрозумілий які нісенітниці згодовували народу США щодо стійкості та бойової сили армії Афганістану. 20 років, витрачено 2 трильйони доларів і все це було маренням", - твітує американський республіканський політтехнолог Стів Шмідт.

"Речник Державного департаменту заявив у четвер, що виведення американських дипломатів це не евакуація. Тепер, за 3 дні, евакуацію майже завершено", - пише журналістка каналу CNN Кайлі Атвуд.

Коментуючи ситуацію в Афганістані, американський безпековий експерт Том Ніколс заявив, що це є наслідком того, що США "більше не є серйозною країною".

Як повідомляє Білий дім у соціальній мережі Twitter, зранку президент та віце-президентка США заслухали інформацію про виведення цивільного персоналу з Афганістану та евакуацію афганських союзників.

Як повідомляв "Голос Америки", напередодні президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не буде брати участь у громадянському конфлікті в Афганістані.

«Ще один рік або ще п'ять років військової присутності США не мали б жодного значення, якби афганські військові не могли або не хотіли утримувати свою країну. І нескінченна присутність Америки в у розпал громадянського конфлікту в іншій країні була для мене неприйнятною», - підкреслив Байден, пояснюючи причини, за якими він як і раніше робить все для скорочення американської присутності в Афганістані.

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