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Радник США з національної безпеки заявив, що Америка представить свої побоювання щодо Росії

На фото: Джейк Салліван, радник Білого дому з національної безпеки, виступає на засіданні Ради з міжнародних відносин у Вашингтоні, 17 грудня 2021 року

Сполучені Штати "в принципі готові" до діалогу з Росією з питань європейської безпеки. Джейк Салліван, радник Білого дому з національної безпеки, заявив про це у п'ятницю, виступаючи на засіданні "Ради з міжнародних відносин" у Вашингтоні.

«Ми, в принципі, готові до діалогу. Зараз Росія виклала свої побоювання щодо дій Америки та НАТО. Ми збираємось викласти наші побоювання», - заявив Салліван.

Росія, за словами Саллівана, «завдає шкоди» інтересам і цінностям західних держав.

«По суті, наша стратегія полягатиме в тісній координації, досягненні єдності з союзниками, а потім готовності сісти за стіл переговорів з Росією і позитивно сприйняти ідею про те, що ми можемо вести дискусію у відповідному форматі... і дивитися, до чого це нас приведе», - сказав Джейк Салліван.

Радник з національної безпеки також сказав, що, згідно з останніми розвідданими, отриманими адміністрацією США, російський президент Володимир Путін поки не прийняв остаточного рішення про вторгнення в Україну.

«Поточна оцінка уряду США полягає в тому, що він ще не ухвалив рішення, тому жодних змін з минулого тижня... щодо цього немає», - сказав він.

Як раніше повідомляв "Голосу Америки", у п'ятницю, спілкуючись зі ЗМІ, посадовець Білого дому заявив, що документи оприлюднені Росією містять деякі неприпустимі для США вимоги. За словами високопосадовця США, пропозиція Росії містить і складові, які заслуговують на обговорення, і щодо яких Вашингтон готовий працювати.

При цьому посадовець наголосив, що переговори нині і у майбутньому "мають грунтуватися на наріжних принципах та фундаментальних документах європейської безпеки разом з європейцями".

"Не буде жодних переговорів щодо європейської безпеки без участі наших європейських союзників та партнерів, і не буде компромісу по ключовим принципам на яких побудовано європейську безпеку, включно, як президент багаторазово заявляв і як він прямо сказав президенту Путіну, що всі країни мають право вирішувати власне майбутнє та свою власну закордонну політику без втручання ззовні. І це стосується України та союзників по НАТО та самого Альянсу щодо того, як він надає колективну безпеку своїм членам", - наголосив посадовець.

Між тим, як повідомляє ТАСС, замміністра іноземних справ Росії Рябков заявив, що Росія зацікавлена виключно у переговорах із США на двосторонній основі.

"Якщо залучати до них інші країни, то ми просто втопимо всі ці дебати у словоблудді", - заявив російський дипломат.

Рябков також висловив сподівання, що "американці не недооцінюють наскільки все змінилося, і нажаль не у кращий бік".

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", ТАСС.

Дивіться також: Студія Вашингтон. Як США реагують на вимоги Росії щодо НАТО

Студія Вашингтон. Як США реагують на вимоги Росії щодо НАТО
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Студія Вашингтон. Як США реагують на вимоги Росії щодо НАТО

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