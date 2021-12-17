На Заході реагують на вимоги Москви про "гарантії безпеки" - експерти висловлюють побоювання щодо подальших кроків Росії

Сполучені Штати ознайомилися з пропозиціями Росії щодо початку переговорів у сфері безпеки та обговорюють їх з європейськими союзниками та партнерами, заявила в п'ятницю вранці Джен Псакі, прес-секретарка Білого дому. При цьому речниця Білого дому наголосила на непохитності раніше заявленої позиції США.

«Ми не підемо на компроміс із ключовими принципами, на яких будується європейська безпека, включаючи те, що усі країни мають право визначати своє власне майбутнє та зовнішню політику без втручання ззовні», - додала вона.

Псакі наголосила, що Сполучені Штати взаємодіють із Росією протягом десятиліть. У Вашингтоні готові робити це і в майбутньому заради зниження нестабільності, однак, як повторила прес-секретар Білого дому, такі переговори відбуватимуться лише у партнерстві з європейськими союзниками.

У п'ятницю генсек НАТО Єнс Столтенберґ також заявив про отримання вимог Росії. За його словами, Альянс розглядає можливість діалогу, але Росія має здійснити кроки до розрядки напруги. Як повідомляли раніше у "Радіо Свобода", Столтенберґ напередодні фактично відкинув озвучені перед тим вимоги Путіна про відмову НАТО від розширення, вступу до Альянсу України, та ін.

Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, вже за кілька хвилин після заяви Псакі, Сергій Рябков, заступник міністра закордонних справ Росії сказав, що "Москва вкрай розчарована сигналами, що надходять із США та НАТО щодо пропозицій Росії щодо гарантій безпеки".

У п'ятницю на сайті російського МЗС було опубліковано пропозиції щодо безпеки, адресовані НАТО та США. Росія закликала Вашингтон до проведення термінових переговорів, оскільки напруженість між Москвою та західними столицями різко зросла через конфлікт, пов'язаний із розміщенням російських військових на українському кордоні.

Між тим очільник московського Центру Карнегі Дмитро Тренін у п'ятницю вказав на можливе пояснення оприлюднення Росією вимог до Заходу.

"Публікація Росією пропонованих угод із США та НАТО може вказувати, що Москва (правильно) вважає, малоімовірним, що Захід їх прийме. Це логічно означає, що Росії доведеться гарантувати власну безпеку одноосібно, найбільш імовірно за допомогою військово-технологічних засобів", - відзначив експерт.

Хоча численні оглядачі вважають оприлюднення російських вимог спробою Росії виторгувати кращі умови, деякі також вказують на те, що ситуація дуже далека від деескалації.

"Росія опублікувала свої "червоні лінії" для США - і вони настільки неймовірні, що Москва повинна розуміти, що Захід ніколи на них не погодиться. Не можу позбутись відчуття, що війна, у якійсь формі, сьогодні стала більш імовірною", - пише голова московського бюро Financial Times Макс Седдон.

У тексті, що містить вимоги, які Росія вважає «життєво важливими» для її безпеки, говориться, що НАТО не повинно допускати нових членів у військовий альянс і міститься заклик не створювати нові військові бази в країнах колишнього Радянського Союзу.

У документі Росії, адресованому НАТО, йдеться, що Москва і Північноатлантичний альянс повинні працювати над «запобіганням інцидентам» у країнах Балтії та Чорноморського регіону, а також йдеться про необхідність створення гарячої лінії для здійснення «контактів у надзвичайних ситуаціях».

У проекті договору про безпеку, адресованому Сполученим Штатам, йдеться про те, що Вашингтон повинен заблокувати можливе входження до НАТО будь-якої з колишніх радянських республік.

Росія також вимагає, щоб Сполучені Штати погодилися не створювати військові бази у колишніх радянських республіках, у тому числі в Середній Азії.

Видання The New York Times у власному матеріалі про вимоги Росії вказало, до пропозиція Росії унаочнює наскільки відмінними є погляди Заходу та Росії на військову напруженість навколо України. У Москві твердять, що Захід розпалює кризу роздмухуючи антиросійські настрої в Україні та озброюючи її, а Захід каже, що причиною загрострення є розміщення російських військ поблизу кордонів України.

Видання наводить коментар аналітика RAND Corporation Семюеля Чарапа, який вважає, що пропозиція Росії виставила неможливі вимоги, покликана ускладнити дипломатичні переговори і призведе лише до ескалації.

"Аналітики вказують, що переговори щодо настільки широких нових безпекових угод можуть зайняти багато місяців, якщо їх взагалі можна досягнути. Пану Путіну можливо доведеться раніше вирішити, чи здійснювати вторгнення, бо сили розміщені нині на тимчасових майданчиках не можуть лишатись там невизначеного довго", - також пише видання.

"Викликає надзвичайне занепокоєння і звучить, як привід для військових дій, а не основа для переговорів", - твітує сьогодні про вимоги Росії Том Райт, дослідник американського аналітичного центру Brookings Institution.

"Пропозиція очевидно зумисно зроблена такою, що бути відкинутою та виправдати наступний крок Путіна", - пише дослідник американського Wilson Center Лучан Кім.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", "Української правди", The New York Times.

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