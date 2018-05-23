США та європейським союзникам загрожує “конфлікт” режимів санкцій, каже британський урядовець

Чільний представник уряду Великої Британії застеріг про загрозу для системи міжнародних санкцій унаслідок можливого “конфлікту” санкційних режимів Сполучених Штатів та Європи.

Державний секретар у справах Європи та Америки Алан Дункан згадав санкції щодо Росії та Венесуели, але головною підставою для стурбованості назвав останні рішення США щодо Ірану.

Якщо ми опиняємося в ситуації, коли завдаємо шкоди друзям, то зазнає шкоди довіра до усього режиму санкцій.

Після рішення президента Дональда Трампа про відмову від міжнародної іранської ядерної угоди державний секретар США Майк Помпео оголосив, що Тегеран очікують “найсуворіші в історії санкції”.

Трамп звинуватив Іран у використанні угоди для приховування зловмисних намірів.

Але європейські учасники іранської угоди: Велика Британія, Франція та Німеччина розійшлися з Вашинтоном у цьому питанні, і заявили, що намагатимуться зберегти угоду, яка знімає з Ірану більшість санкцій в обмін на обмеження іранських ядерних програм.

Алан Дункан, який поєднує обов’язки депутата парламенту з посадою у міністерстві закордонних справ, заявив, що після офіційного припинення членства Британії в ЄС, Лондон буде “майже напевне” й надалі дотримуватися режиму європейських санкцій, бо британські зовнішньополітичні цілі не зміняться.

Зараз британський парламент завершує роботу над новими власними законами про санкції, що почнуть діяти окремо від ЄС з наступного року.

“Ми бачимо появу багатьох ускладнень, не так у наших спільних поглядах на Росію, як, наприклад, стосовно того, що Сполучені Штати роблять щодо Ірану, де ми бачимо, що британські компанії, які можуть мати якісь зв’язки з іранськими суб’єктами, можуть опинитися під американськими санкціями”, - сказав Алан Дункан з нагоди виступу в Британсько-Українському товаристві у Лондоні.

За словами посадовця окрім потенційного конфлікту режиму санкцій щодо Ірану та Росії може виникнути ситуація щодо Венесуели і наголосив: “Нам треба бути дуже розважливими, коли ми формуємо санкції і впроваджуємо їх, бо якщо ми опиняємося в ситуації, коли завдаємо шкоди друзям, то зазнає шкоди довіра до усього режиму санкцій”.

Майк Помпео повідомив, що Сполучені Штати відновлять санкції щодо Тегерана, які діяли до підписання угоди 2015 року і передбачали майже повну заборону на торгівлю з Іраном, а також запровадять нові, що стануть “небувалим фінансовим тиском на режим”.

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