США можуть накласти «безпрецедентні» санкції проти Ірану – Помпео

Державний секретар Помпео висунув 12 вимог до Ірану

Державний секретар США Майк Помпео в понеділок погрожував застосувати «найжорсткіші санкції в історії» проти Ірану, якщо керівництво країни не змінить курсу своєї зовнішньої та внутрішньої політики.

Через кілька тижнів після того, як Сполучені Штати вийшли з міжнародної ядерної угоди з Іраном, Помпео зайняв жорстку позицію щодо Ісламської Республіки, яка охоплює тісну співпрацю з Пентагоном та регіональними союзниками, щоб стримати Іран.

Помпео висунув 12 вимог до Ірану і сказав, що полегшення економічних санкцій відбулося б лише тоді, коли Вашингтон побачив би відчутні зрушення в політиці Ірану.

Помпео заявив, що Сполучені Штати візьмуть до уваги тих, хто займається забороненим бізнесом в Ірані.

Його погроза подальших санкцій була висловлена тоді, коли європейські учасники ядерної угоди – Франція, Великобританія та Німеччина – працювали над тим, щоб знайти спосіб зберегти діючий пакт з Іраном після виходу Вашингтона.

Помпео сказав, що Вашингтон є відкритим для нового договору і хоче підтримати американських союзників.

Раніше цього місяця Трамп відмовився від ядерної угоди від 2015 року, яку він назвав «жахливою односторонньою угодою», заявивши, що вона не бере до уваги розробку Іраном балістичних ракет і його регіональну поведінку.

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