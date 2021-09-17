На кордоні США та Мексики утворилось містечко із тисяч мігрантів

Понад десять тисяч мігрантів утворили ціле селище прямо під мостом на кордоні Мексики і США в районі Сьюдад-Акунья. В основному, це - мігранти з Нікарагуа, Венесуели, Гаїті і навіть Куби.

Мерії Сьюдад-Акуни і розташованого через кордон від нього американського містечка Дель-Ріо в штаті Техас оцінюють ситуацію як надзвичайну. Контрольно-пропускні пункти на кордоні не в змозі швидко задокументувати таку кількість людей, багато з яких прибули з дітьми. У більшості з них є тільки обмежений запас води і продовольства. Санітарних умов, організованих тут в похідному порядку, теж на всіх не вистачає. Температура повітря вдень піднімається до 37 градусів за Цельсієм.

Інформаційна агенція Reuters наводить заяву прикордонників про збільшення кількості співробітників у Дель-Ріо з метою сприяти "безпечному, гуманному та впорядкованому процесу". У заяві вказується про надання води, рушників та туалетів.

Напередодні сенатор-республіканець Тед Круз оприлюднив відео з місця подій. Законодавець назвав ситуацію "рукотворною катастрофою" і поклав відповідальність за неї на президента США Джо Байдена. Круз заявив, що під Міжнародним мостом у Дель-Ріо 10 503 нелегальних мігранта.

"Кожен торгівець людьми та торгівець наркотиками у світі почув послання Байдена, що кордон відкрито!", - також твітував Круз.

"Байденівська криза на кордоні неконтрольована", - твітує конгресвуман-республіканка Еліз Стефанік.

Як повідомляє The New York Times, влада не може впоратись із напивом мігрантів до Дель-Ріо. ЗМІ відзначає, що губернатор штату Техас Грег Ебботтт, заявив, що адміністрація Байдена "перебуває у повному хаосі і діє щодо кризи на кордоні так само погано, як щодо евакуації із Афганістану".

У соціальній мережі Twitter губернатор Техасу також заявив, що влада штату домовилась про контракт щодо будівництва стіни на кордоні. "Ми намагаємося виправити провал Байдена", - заявив Ебботт.

"За повідомленнями на нашому південному кордоні у серпні зустріли 208 887 нелегальних мігрантів. Байденівська криза на кордоні не зникне із літом, як він у цьому намагаєтья переконати", - заявив лідер республіканської меншості у Палаті представників Конгресу США Кевін Маккарті.

Після приходу до влади Байден скасував низку обмежень щодо імміграції. введені його попередником. Критики зауважують, що це стало сигналом для іноземців. що шанси бути допущеними до США, буцімто, збільшаться. При цьому, адміністрація Байдена піддається критиці з обох сторін: республіканці звинувачують президента в тому, що це його імміграційна політика привела до кризи на кордоні, а однопартійці-демократи вважають, що Білий дім робить недостатньо для того, щоб допомогти мігрантам.

Як повідомляв "Голос Америки", у серпні міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас заявив, що прикордонна служба США зераєструвала більше 200 000 випадків міграції на кордоні з Мексикою, найбільше за 21 рік.

«Ми зіткнулись із безпрецедентною кількістю мігрантів між пунктами пропуску на південному кордоні», - заявив Майоркас.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", The New York Times, Reuters.

Дивіться також: Навколо Конгресу знову виставили огорожу