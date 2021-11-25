Радник США з нацбезпеки обговорив з польським колегою ситуацію щодо Білорусі, України

Радник США з національної безпеки Джейл Салліван напередодні провів телефонну розмову з головою бюро національної безпеки Польщі Павелом Солохом. Відповідну заяву речниці Ради нацбезпеки США Емілі Горн розміщено на сайті Білого дому.

Як відзначає заява, у ході розмови Салліван наголосив на сильній двосторонній співпраці щодо питань оборони та привітав поточні зусилля щодо посилення стримування з боку НАТО.

"Він вказав на сильну підтримку Польщі перед лицем дій режиму Лукашенка, які створили міграційну кризу на кордоні Польщі із Білоруссю. Вони також поділились поглядами щодо військових дій Росії поблизу України та домовились продовжувати тісні консультації", - відзначає заява Білого дому.

Як повідомлялось, раніше у Польщі звинуватили Білорусь у тому, що вона продовжує доставляти мігрантів до кордону.

Як повідомляє державна інформаційна агенція Білорусі БелТА, групи біженців у країні очікують повернення до Іраку.

БелТА також наводить слова речниці МЗС Росії, яка закликала Польщу припинити силові дії щодо біженців на кордоні між Білоруссю та Польщею.

У статті використано матеріали БелТА.

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