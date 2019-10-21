Чисельність американських військових в Афганістані за останній рік скоротилась на 2 тисячі

Командувач американських військ в Афганістані генерал Остін Скотт Міллер заявив в понеділок, що чисельність американського контингенту в цій країні за останній рік скоротилася на 2 тисячі. Цю заяву генерал Міллер зробив під час спільної з міністром оборони США прес-конференції в Кабулі. При тому він додав, що військові, які залишилися – а це приблизно 12 тисяч солдатів - цілком здатні досягти поставлених цілей.

Така оптимізація основана на розумінні ризиків для військових, ризиків для місії, та на оцінці ресурсів

Наразі головне завдання американських військових в Афганітсані – боротьба з терористичними угрупованнями, передусім Аль-Каїдою та ІДІЛ, а також тренування, консультування та надання допомоги афганським військам у боротьбі з повстанцями Талібану.

"Завдання військового командира – постійно оптимізувати сили, і така оптимізація основана на розумінні ризиків для військових, ризиків для місії, та на оцінці ресурсів", - сказав генерал Міллер. Днем раніше, голова Пентагону Марк Еспер заявив, що навіть якщо кількість військ зменшиться до 8 600, це не підірве місію США в Афганістані.

Міністр оборони США прибув до столиці Афганістану в неділю з неоголошеним візитом і провів переговори з президентом Афганістану Ашрафом Ґані та зустрівся з американськими військовими.

У понеділок Еспер відкинув занепокоєння, що Вашингтон готується до несподіваного виведення військ з Афганістану на зразок рішення вивести війська з північного сходу Сирії.

«Ми протягом довгого часу віддані нашим афганським партнерам. Ми інвестували мільярди доларів. І афганський, і американський народ жертвували коштами та життями своїх солдатів», - зазначив Еспер.

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