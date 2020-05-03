Посольство США в Україні закликає до справедливості у розслідуванні нападів на журналістів

У Всесвітній день свободи преси Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін привітала українських журналістів і закликала владу до справедливого розслідування нападів на журналістів та активістів.

Відео з її зверненням посольство розмістило на своїй твіттер-сторінці.

Наші думки - з родинами журналістів та активістів, що віддали своє життя у пошуках правди - Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета, Катерини Гандзюк та інших.

“Журналісти часто піддаються надзвичайному ризику заради того, щоб розповісти громадськості правдиву інформацію, - зазначила Тимчасова повірена у справах США в Україні. - Свобода преси та безпека журналістів повинні бути жорстко захищені”.

Крістіна Квін подякувала українським журналістам за прозорість та об'єктивність, а також згадала тих, хто віддав своє життя, виконуючи свої обов'язки.

“Наші думки також з родинами українських журналістів та активістів, які віддали своє життя у пошуках правди. Таких як Георгій Ґонґадзе, Павел Шеремет, Катерина Гандзюк та інші”, - заявила представниця посольства США в Україні.

“Ми продовжуємо підтримувати народ України і закликаємо до справедливості у незавершених розслідуваннях нападів на журналістів та активістів”.

За її словами, робота журналістів зменшує вплив зловмисників, зокрема і з Росії, “які намагаються маніпулювати громадською думкою, поширюючи дезінформацію, страх та невпевненість”.

Раніше сьогодні тижня американське посольства в Україні на твітер-сторінці привітали той факт, що українська поліція розслідує факти неналежного поводження з журналістами під час протестів 29 квітня.

“Ми раді бачити повідомлення про те, що Національна поліція відкрила внутрішнє розслідування щодо поводження з українським журналістом під час протесту сьогодні. Репортажі незалежних медіа відіграють надважливу роль в українській демократії”, - йдеться у повідомленні посольства.

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3 травня відзначається Всесвітній день свободи преси.