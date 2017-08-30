Озброєних антифашистів час прирівняти до банд - мер міста у Каліфорнії

Мер міста Берклі у штаті Каліфорнія Джессі Арреґін (Jesse Arreguin) заявив, що настав час прирівняти до банд рух "Антифа", який активно використовує насильство проти опонентів.

Заява Арреґіна прозвучала на фоні нещодавнього нападу учасників руху "Антифа" на мирний мітинг "противників марксизму" у даному місті у неділю. Жертвами насильства з боку членів руху "Антифа", які традиційно закривають обличчя і часто вдаються до насильства з використанням імпровізованої ручної зброї, стали, серед іншого, і прихильниками президента США Дональда Трампа.

Берклі невперше опиняється в епіцентрі діяльності "Антифа". Активісти цього часто насильницього руху декілька разів вдавались до масових заворушень, щоб зірварти виступи консервативних промовців в місцевих вишах.

"Я вважаю, що ми маємо класифікувати їх, як банду. Вони приходять на мітинги в одностроях. Вони озброєні, майже як загони самооборони і я думаю, що ми повинні розглядати це з точки зору охорони правопорядку", - заявив мер Берклі.

"Антифа" часто позиціонують себе, як войовничі захисники прогресивного крила демократичного руху США від "крайньоправих" та "нацистів". У ході минулорічної виборчої кампанії «Антиф»а часто прилюдно лупцювали т.з "альтрайт", представинків крайньоправих сил. При цьому тоді випадки насильства, хоч і потрапляли на камери не ставали предметом критики з боку ЗМІ.

На думку численних консервативних оглядачів, провідні американські ЗМІ ставились до "Антифа" переважно прихильно.

Дивіться також: Увага Вашингтону прикута до справи Манафорта - голова провідної неурядової організації США