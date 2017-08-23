Російський ВПК може перестати бути самодостатнім - аналіз центру CSIS

Зростання напруження у відосинах між Росією та Заходом і США та Китаєм, можуть примусити російський та китайські військово-промислові комплекси об'єднати зусилля та ресурси, що у свою чергу збільшить ризики того, що "оборонка" Росії втратить свою самодостатність. На це вказує доповідь, оприлюднена авторитетним дослідницьким центром Center for Strategic and International Studies (Вашингтон, США).

Дослідження, яке аналізує тенденції російського військового експорту, відзначає, що найвирогідніше у найближчому майбутньому ця стаття російського експорту переживатиме стагнацію.

"Зростання не буде, а може мати місце повільне скорочення. У короткотерміновій песпективі - до моменту доступності російських систем нового покоління - та за умови, що політична ситуація не зазнає значних змін - навіть збереження російського військового експорту на його нинішньому рівні буде значним досягненням", - відзначає автор дослідження Сергій Денісенцев, дослідник (guest fellow) програми Росії та Євразії у CSIS, який з 2007-го року публікується у регулярних виданнях центру.

Можливо, що протягом років, чи десятиріч, відносини у царині оборонної промисловості між Росією та Китаємо почнуть нагадувати нинішні відносини у цій галузі між Великою Британією та США

"Провідною метою (та викликом) для оборнної промисловості Росії буде завершення розробки зброї наступного покоління, запуск їх виробництва та оновлення власних військових потужностей Росії. Відтак головним акцентом для Росії стануть внутрішні військові програми, а не експорт", - підкреслює дослідження.

Дослідження вказує на можливість того, що у майбутньому ВПК Росії та Китаю будуть зближуватись.

"Також можливо, що протягом років, чи десятиріч, відносини у царині оборонної промисловості між Росією та Китаємо почнуть нагадувати нинішні відносини у цій галузі між Великою Британією та США", - вважає Денісенцев.

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