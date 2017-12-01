У чому полягають звинувачення проти Майкла Флінна?

Екс-радник президента США визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень агентам ФБР





Генерал у відставці Майкл Флінн заявив про готовність «повністю співпрацювати» зі слідчою групою, очолюваною спеціальним прокурором Робертом Мюллером. За даними американських ЗМІ, він також повідомив, що президент Дональд Трамп особисто дав йому вказівку «налагодити контакти з російською стороною» для обговорення можливої співпраці у боротьбі з бойовиками «Ісламської держави» в Сирії.



Колишній радник президента Трампа з національної безпеки в п'ятницю визнав себе винним в тому, що він приховав від агентів ФБР деталі своїх переговорів з послом Росії у Вашингтоні Сергієм Кисляком.



Як випливає з документа, представленого у федеральному суді Вашингтона, Флінн зустрічався з агентами ФБР 24 січня 2017 року, через два дні після того, як він офіційно вступив на посаду радника президента з національної безпеки. Під час цієї зустрічі він приховав інформацію про те, що в кінці грудня 2016 року, щонайменше двічі проводив переговори з російським послом в США.



«Обвинувачений помилково заявив агентам Федерального бюро розслідувань ... що 29 грудня 2016 року Флінн не просив ... російського посла утриматися від ескалації ситуації в відповідь на санкції, введені в цей день Сполученими Штатами проти Росії», йдеться в документі.



У відповідь, за даними слідства, посол Сергій Кисляк повідомив, що російська влада розглянула це прохання і «вирішила пом'якшити» свою відповідь.



В кінці грудня 2016 року адміністрація президента Обами у відповідь на втручання Москви в передвиборну кампанію оголосила про висилку з США 35 російських дипломатів і закриття двох дипломатичних об'єктів в штатах Меріленд і Нью-Йорк. Всупереч звичайній практиці, Кремль тоді дійсно залишив дії Вашингтона без відповіді.



В обвинувальному висновку згадується, що Майкл Флінн також збрехав про те, що 22 грудня 2016 року «не просив» посла Сергія Кисляка «відкласти або заблокувати» голосування по одній з резолюцій в Раді Безпеки ООН. Під час розмови російський представник докладно описав, як в Москві вирішили відповісти на це прохання.



Майкл Флінн був змушений піти у відставку через всього лише 24 дні після вступу на посаду через звинувачення в тому, що він приховав від віце-президента Майка Пенса інформацію про свої зустрічі з російським послом.



Як повідомлялося раніше, слідчі з групи спецпрокурора Мюллера в останні місяці перевіряли дані про лобістські контракти, укладені Флінном. У їх числі - угоди з компаніями з Саудівської Аравії, російським державним телеканалом RT і одним з турецьких підприємців. За даними телеканалу NBC, особливу увагу привернув договір, згідно з яким екс-радник президента США пообіцяв вивезти до Туреччини ісламського проповідника Фетуллаха Ґюллена, якого Анкара звинуватила у спробі організації державного перевороту.



За інформацією американських ЗМІ, звинувачення можуть бути пред'явлені і синові відставного генерала - Майклу Флинну-молодшому. Він також був співробітником передвиборчого штабу Трампа, і в перебігу декількох тижнів працював у складі перехідної команди обраного президента США.

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