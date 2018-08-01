Про арешт українських хакерів оголосять у США – джерела Reuters

Мін'юст США домігся арешту декількох українців, яких звинувачують у викраденні номерів платіжних карток та інших даних американського бізнесу, повідомили Reuters джерела, знайомі з ситуацією.

Підозрювані є членами «Карбанаку» (Carbanak) – хакерської банди, яку правоохоронці та приватні кіберслідчі називають однією з найбільш активних організацій кіберзлочинності в світі, за даними джерел, які не мають повноважень обговорювати це питання перед оголошенням Міністерства юстиції США, яке заплановане на середу.

Джерела повідомили агентству Reuters про арешти напередодні брифінгу, призначеного на 10 ранку в Сіетлі, де Міністерство юстиції заявило, що представники компаній кредитних карт Mastercard Inc та Visa Inc приєднаються до прокуратури та ФБР, щоб повідомити про арешти та висунення звинувачень в рамках великого міжнародного кіберрозслідування.

У цьому інформаційному повідомленні не було ідентифіковано підозрюваних як українців або сказано, що вони пов'язані з «Карбанаком».

Іспанська поліція заарештувала підозрюваного лідера «Карбанака» в березні, стверджуючи, що ця банда викрала в банків до 1 мільярда євро (1,2 мільярда доларів). Зловмисники змінювали баланси банківских рахунків та відправляли банкоматам накази на видачу готівку.

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